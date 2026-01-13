長照升級 朴子醫院六腳住宿式長照興建動土
(記者廖建智嘉縣報導)
衛生福利部朴子醫院（13）日舉行「六腳住宿式長照機構興建工程祈福動土典禮」，嘉義縣長翁章梁、衛福部醫福會副執行長王裕煒、長照司副司長吳希文、朴子醫院院長曹承榮及地方各級民意代表出席祈福祝禱，見證嘉義縣公共化住宿式長照服務量能再度升級。
本案基地為六合國中舊址，廢置多年後配合中央推動公共化資源計畫，由縣府輔導、朴子醫院提出申請，重新規劃土地使用方式，成功活化閒置土地，展現中央政策支持與地方政府具體落實的成果。
朴子醫院院長曹承榮表示，六腳住宿式長照機構興建工程獲衛福部長照司補助逾2億元經費。一樓規劃為日間照顧中心，設置40床；二樓為住宿式長照中心，設置60床，合計可提供100床服務量能，預計於117年5月正式啟用。
本案建地面積約6,500平方公尺，樓地板面積約4,000平方公尺，其餘空間將保留作為寬敞的活動場域及綠帶使用，營造舒適友善的生活環境。
曹院長進一步指出，建築設計將跳脫傳統醫院的冰冷印象以「家」為核心概念，打造溫馨、安心的居住空間，讓長照大樓成為長者能長期安居與療養的生活場所，而非僅是醫療機構，未來也將成為長輩安心生活、家屬放心託付的好所在
衛福部自107年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，透過公立醫院申請，在長照服務資源不足區新建或修繕住宿式長照機構，目標在116年前完成全國布建6,500床。
翁章梁表示，嘉義縣申請共申請4案住宿型長照機構，包括衛福部3案(新港、灣橋、六腳)和嘉義縣社會局1案(布袋)，未來可提供601床服務，大幅提升縣內住宿式長照服務量能。
嘉義縣衛生局指出，公共化住宿式長照機構可確保收費合理、服務穩定，提供長者及身心障礙者更具品質與可負擔性的照護選擇，期待朴子醫院將醫療量能整合機構照護、醫療轉介、居家護理、安寧照護及社區外展服務，建構醫療與長照無縫銜接的照護模式，提升照顧的連續性與可近性。
其他人也在看
台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫
台灣已進入超高齡社會，失智症患者預估約35萬人，其中，阿茲海默症患者已超過10萬。由於早期症狀不明顯，許多患者被確診時已進入中期，錯過了黃金逆轉期。醫師黃軒表示，大腦退化最早會影響語言功能，例如詞窮現象、敘事簡化、逃避指令等。其中，若一個人說話會不斷說「然後」2字、內容缺乏細節，可能是語言組織能力衰退的警訊。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 144
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 15
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 1 天前 ・ 313
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
45歲單身女捧500萬、赴高雄買房賺增值夢！為退休鋪路養「孝子」：每月給我2.5萬多好｜好宅報報
對45歲未婚的徐小姐來說，目前來到一個分水嶺，過慣了物質、時間及薪水皆自由的單身日子，她開始思考要重新規劃理財，為自己的退休後收入做好準備，畢竟後半輩子都得要靠自己，總不能坐吃山空期盼政府的長照計畫來生活，她開始盤算最佳方案。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 27
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 37
襪子到底要不要翻面洗？專家給答案 網驚：難怪洗完都還有味道
洗襪子時，你是「翻面洗派」還是「直接丟洗衣機派」？不少家庭成員各有習慣，也常為了洗法爭論不休。清潔與洗衣顧問おかみ指出，其實襪子的最佳洗法沒有絕對答案，而是要「依照髒污類型來決定」。 襪子內外 髒的其實不一樣 襪子內側主要沾染汗水、皮脂與角質，外側則容易附著灰塵、砂土與污漬。若將襪子翻面清洗，能更有效清除與皮膚直接接觸的油脂與汗垢；但如果外側沾滿泥沙，翻面反而可能洗不乾淨。おかみ指出，不同家庭成員若洗法不一致，久了就會出現異味或黑垢累積的差異。關鍵在「看髒在哪」： •內側油脂多→建議翻面洗•外側泥沙重→建議正面洗 也就是說，並非只能選一種方式，而是要依照實際汙染狀況調整。即使襪子標榜抗菌加工，只要污垢殘留，細菌仍可能滋生。建議定期搭配漂白劑使用，減少異味與黑斑形成。 翻面洗還有這個好處 翻面清洗能降低摩擦，保護印花與刺繡，對於卡通襪、童襪或特殊設計襪特別有幫助。但厚襪翻面洗後較不易乾，おかみ提醒： •脫水時間可稍微拉長•晾曬前記得翻回正面•整理襪型可避免鬆垂變形 保持清潔的「3步驟習慣」 1、脫下後立刻翻面（避免濕氣悶住）2、放入洗衣袋減少磨損3、晾曬前翻回正面（防止乾燥不均） 養成這常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 24
阿諾「上身進廠膨風」臉也動3項目！遭酸「假X」米可白不忍了
娛樂中心／綜合報導女星阿諾（涂珊）曾擔任模特兒，憑藉主持美食節目打開知名度，甜美外型加上在螢幕前毫無包袱的搞笑形象，深受一票觀眾喜愛。近期她因1支在球場觀眾席扭動片走紅，不僅在中國抖音遭瘋傳、衝破百萬觀看，還被評價是「又純又欲」；她也大方承認已進廠隆乳，沒想到卻被酸民開嗆，令好姐妹米可白忍不住發聲。民視 ・ 5 小時前 ・ 16
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 96
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 167
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 1
你家有iPhone 4嗎？蘋果15年前神機突爆紅 「二手價飆60倍」原因曝光
蘋果iPhone手機每年推陳出新，如今已經更新至iPhone 17系列，AI、拍照等功能越來越強大，不過近來卻傳出15年前蘋果推出的iPhone 4在2026年初重新爆紅，需求激增近1000%，舊機回收的價格更飆漲了60倍。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
棉被、枕頭、娃娃怎麼丟？環保局公布正解 網傻眼：完全不知道
過年前除舊布新，許多民眾會整理家中老舊的棉被、枕頭與絨毛娃娃，但你知道嗎？這些看似「軟綿綿」的物品，其實通通不能回收，丟錯還可能違規受罰。新北i環保提醒，棉被、枕頭、絨毛玩具皆屬於一般垃圾，必須依照體積大小，正確交給垃圾車處理，才能避免環境污染與回收系統負擔。 棉被、毛毯怎麼丟？ 「25 公升」是關鍵 不少人捨不得丟掉陪伴多年的「小被被」，但當棉被破舊、發霉或無法再使用時，就該好好說再見。 • 單一物件小於 25 公升：需裝入「專用垃圾袋」交給垃圾車• 單一物件超過 25 公升：可免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車 不過，新北i環保提醒，要特別注意，棉被與毛毯皆不可回收，請勿丟入回收桶。 枕頭出現這些狀況 就該淘汰了 人一生有將近 1/3 的時間在床上度過，枕頭的清潔與支撐力對健康影響很大。新北i環保指出，若枕頭出現表面泛黃、散發異味、扁塌、失去彈性或肩頸常感到緊繃疲勞等情況，就該更換。淘汰方式與棉被相同： •小於 25 公升：裝專用垃圾袋•超過 25 公升：可直接丟垃圾車•枕頭同樣屬於一般垃圾，不可回收 絨毛娃娃不能回收！ 很多人都丟錯 不少人以為絨毛娃娃「看起來像布類」可以回收，新北i環常春月刊 ・ 13 小時前 ・ 11
旅遊變惡夢！朋友做「這1事」終身禁入日本他傻眼 眾人拍手叫好：活該
不少人出國旅遊下飛機後，在機場行李轉盤等待領取行李時，難免會遇到「拿錯行李」的尷尬狀況，進而造成雙方困擾。近日有網友分享，朋友因在日本誤拿他人行李，竟被以偷竊罪報警處理，最後賠償5萬日圓（約新台幣1萬15元）才得以和解，甚至還被告知未來恐遭「禁止入境日本」，貼文曝光後，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 9
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 1 天前 ・ 25
蔣萬安連任路被「他」斬斷？傳賴清德點名親征 大咖領軍助攻選情
即時中心／黃于庭報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北市，除了已向黨中央遞交意向書表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，其餘人選尚未明朗；其中包括綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，《鏡報》今（11）日報導，總統兼黨主席賴清德苦勸綠委吳思瑤未果，對人選已經有新的考量。民視 ・ 1 天前 ・ 1135
遭林妍霏酸私下叼著菸！李多慧首發聲：真的不喜歡抽菸 低沉嗓音網急勸
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告「X小」。對此，李多慧12日晚間PO出影片正面回應。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 117
鄉民監察院／民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆險勝邱議瑩不到1% 葉元之直喊怪：為何數字這麼接近
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導民進黨昨日晚間進行高雄市長初選民調，並在今（13）日中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 50
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 85