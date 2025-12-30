南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

民進黨嘉義縣長黨內初選只剩下不到兩周的時間，立委蔡易餘持續勤走基層，到菜市場拜票，對手縣議員黃榮利則在周日舉辦首場的親子活動，拉近與選民之間的距離。





嘉義縣長綠營初選最後倒數！ 黃榮利、蔡易餘勤跑基層拜票

縣議員黃榮利在29日舉辦首場的親子活動，拉近與選民之間的距離。(圖／民視新聞）

跟著舞蹈老師一起手舞足蹈，嘉義縣議員黃榮利與小朋友一起上台熱舞，展現親民形象。民進黨嘉義縣長黨內初選只剩下不到兩周的時間，黃榮利在新港公園舉辦首場的親子嘉年華活動，打造35公尺大型氣墊樂園，吸引不少家長帶著小朋友來參加。現場還免費發送20箱的花椰菜，一人一顆，幫助農民的同時，拿到的民眾也很開心。黃榮利：「我們為了讓我們鄉下的孩子，跟都市的孩子可以站在一個，平衡的起跑點，跟都市的孩子可以相對競爭，所以我阿利不只要辦這一場，還要辦好幾場。」

廣告 廣告









嘉義縣長綠營初選最後倒數！ 黃榮利、蔡易餘勤跑基層拜票

菜市場的婆婆媽媽們看到蔡易餘都超開心，高喊當選。(圖／民視新聞）

立委蔡易餘也馬不停蹄的勤跑基層，一早就去掃菜市場，受到攤商熱情鼓掌歡迎。菜市場的婆婆媽媽們看到蔡易餘都超開心，高喊當選。陸戰之外，蔡易餘也持續發動空戰，臉書釋出多段立院同事力挺的影片，包括吳沛憶、黃捷、王世堅等人。王世堅：「我們從從容容接電話，游刃有餘支持蔡易餘。」蔡易餘：「我當然是要用，我這幾年來在立法院，以及在嘉義縣的打拚，比如說每一次的颱風，我都沒日沒夜替我們這些災民來爭取，或是我現在在拚老農津貼，從八千要到一萬塊，我想這個嘉義縣民都會有感。」民進黨嘉義縣長初選，唯一一場政見會將在明年1月4日下午2點登場，由民視新聞台負責轉播，兩名選將也都積極備戰，要把最好的一面呈現給觀眾。













原文出處：嘉義縣長綠營初選最後倒數！ 黃榮利、蔡易餘勤跑基層拜票

更多民視新聞報導

民進黨彰化縣長人選出爐！賴清德喊話鄉親支持：希望「她」當選

對國民黨下通牒？張啓楷：嘉市最晚應在農曆年前完成「藍白合」

屬意李四川？鄭麗文指新北不至於走到初選

