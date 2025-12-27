嘉義縣長綠營初選 蔡易餘同框黃捷、吳沛憶爭取年輕選票

立委蔡易餘今早到東石、六腳向鄉親拜票，尋求支持民進黨內縣長初選民調支持。（蔡易餘提供）

立委蔡易餘同框高雄市立委黃捷，尋求支持民進黨內縣長初選民調支持。（蔡易餘提供）

立委蔡易餘同框高雄市立委吳沛憶，尋求支持民進黨內縣長初選民調支持。（蔡易餘提供）

明年嘉義縣長選舉民進黨內初選預計明年1月中旬民調，立委蔡易餘與縣議員黃榮利對決，蔡易餘27日到東石先天宮、六腳蒜頭菜市場向鄉親拜票，爭取支持，此前，高雄市立委黃捷、台北市立委吳沛憶都同框蔡易餘力挺。

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，電視政見發表會將於1月3日、4日舉行，隨著民調時間逼近，蔡易餘、黃榮利更加馬不停蹄爭取民眾支持。

蔡易餘一大早到東石、六腳向鄉親拜票問早，關心長輩要注意保暖，鄉親也給予熱情回應高喊「加油」，他提醒鄉親明年1月12日至17日晚上6點半到10點，要在家裡「顧電話」，接到嘉義縣長初選電話民調時，懇請唯一支持蔡易餘。

來自六腳鄉的高雄市立委黃捷，以及台北市立委吳沛憶，與蔡易餘同框，拍攝公開唯一支持蔡易餘影片，希望展現年輕世代力挺的效應。

黃捷說，自己是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感，這次縣長初選，特別希望看到真正了解地方，為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線，她也強調蔡易餘有行動力、有執行力，拜託嘉義鄉親在民調中力挺蔡易餘。

吳沛憶說，蔡易餘是很有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的7年級生戰將，從基層服務一路走來，最了解地方需求，長期照顧農漁民，是年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表，請大家讓蔡易餘順利通過初選，為嘉義縣繼續打拚。

