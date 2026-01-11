嘉義縣長綠營初選 黃榮利宣示若當選縣長「只做一屆」

〔記者林宜樟／嘉義報導〕參與嘉義縣長民進黨黨內初選的縣議員黃榮利，昨晚在朴子夜市圓環舉辦造勢晚會，活動最高潮時黃榮利站上舞台，宣示若當選縣長，只做一屆，「這不是口號，是對嘉義縣民的承諾」。

黃榮利說，許多鄉親問「為什麼咱嘉義縣的縣長，攏要照明文規定在指定？」，嘉義縣不能永遠被派系綁死，政治不該是少數人的權力遊戲，強調嘉義需要一位開路人挺身而出，打破舊規矩，拒絕派系私相授受的指定人選當縣長。

黃榮利說，他參選是為了掃除派系障礙、把路鋪平，用四年的時間，換取年輕世代的無限可能，讓更多優秀的青年，有機會為嘉義縣服務，呼籲鄉親，關鍵的時刻支持「敢講、敢做」的黃榮利，翻轉嘉義，找回屬於人民的權利。

