嘉義縣長藍白合有譜？張啓楷曝「2人選」可與國民黨共推

民眾黨不分區立委張啓楷獲白營徵召提名參選2026年嘉義市長，而原先有意代表國民黨參選市長的市議員陳家平，則宣布退出藍營黨內初選；對此，張啓楷今（11）日下午與民眾黨前主席、競選總幹事柯文哲一同拜訪陳家平，感謝對方成全大局。身兼民眾黨嘉義黨部主委的張啓楷受訪表示，正和國民黨討論嘉義縣長提名人名選，目前已有2個人選，資歷都相當完整，可由在野共推。

針對是否有規劃嘉義市議員提名作業的時程，以及白營將在東西區各提名幾席議員？張啓楷透露，民眾黨在嘉義縣太保市、水上鄉、民雄鄉等人口較多的鄉鎮，都有提出縣議員的實力，現在正進一步討論當中。

至於嘉義市部分，張啓楷也說，原則上東西區會各提名1席市議員，基於藍白合作的彼此和諧，「我們禮尚往來，而且合作無間，所以在市議員提名原則上就各提1個，當然最後要提幾個，要跟國民黨坐下來討論，而因柯文哲擔任我的總幹事，到底要提名幾席，也要和我的總幹事討論」。

最後，張啓楷稱，由於國民黨是友軍，只要在嘉義市藍白一拆開來，三腳督市長就沒機會；如果議員又提非常多，鷸蚌相爭到頭來就是民進黨得利，所以會和國民黨進一步討論。

