嘉義縣長藍白合有譜？張啓楷：有與藍討論有兩個不錯人選 可能可在野共推

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（11）日前往嘉義市，與民眾黨徵召的嘉義市長參選人張啓楷，一同拜會先前表態退出角逐嘉義市長的國民黨議員陳家平，進行請益之旅。會前受訪時，媒體詢問嘉義縣市佈局，身兼民眾黨嘉義黨部主委的張啓楷說，有跟國民黨討論嘉義縣長提名的人選，有認為兩個不錯、可能可以由在野共推的人選，至於會不會成要進一步討論，資歷都相當完整。

柯文哲與張啓楷拜會陳家平（中）。（圖／民眾黨提供）

柯文哲、張啓楷今天拜會嘉義市藍營議員陳家平，陳家平說，嘉義市是艱困的選區，希望加快步調整合藍白，目前有三位候選人，他們都各自努力非常辛苦，他退選後，民眾也仍關心這件事，希望中央正視嘉義艱困選區，能黨對黨能坐下來協調，選出最優秀的候選人。柯文哲則說，今天是張啓楷特別帶他來拜訪陳議員，謝謝陳家平議員的成全。張啓楷則說，今天他跟柯文哲前主席，也是他的競選總幹事來跟陳家平議員說聲謝謝，也是來請益的。

廣告 廣告

受訪時，媒體詢問嘉義選舉提名目前有時程嗎？張啓楷說，有跟國民黨討論嘉義縣長提名的人選，有兩個認為不錯、可能可以由在野共推的人選，至於會不會成要進一步討論。目前兩位人選，資歷都相當完整。

至於議員，張啓楷說，民眾黨在嘉義縣的太保、水上、民雄，還有人口比較多的鄉鎮，都有提出縣議員的實力，現在正進一步討論當中。而嘉義市部分，原則上東西區會各提一席市議員，基於藍白合作彼此的和諧，我們禮尚往來合作無間，市議員提名原則上就各提一個，當然最後要提幾個，要跟國民黨坐下來討論。國民黨是友軍，如果拆開來，三腳督市長沒機會，如果議員又提非常多，鷸蚌相爭就是民進黨得利，所以會進一步討論。

更多FTNN新聞網報導

被問藍白合 黃國昌稱先談理念政見再談人選：近期民眾黨將推政見九支箭

前黨員質疑初選機制不透明 黃國昌斥適可而止：有比全民調更公平的方式？

柯文哲助陣嘉義！藍議員退出市長初選 張啓楷：為藍白合跨出關鍵一步

