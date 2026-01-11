嘉義縣長藍選將難產 綠營蔡易餘、黃榮利黃金周對決

嘉義縣長民進黨內初選蔡易餘由縣長翁章梁陪同車掃拜票，尋求電話民調支持。（蔡易餘提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣長選戰，國民黨選將難產，民進黨黨內初選立委蔡易餘、縣議員黃榮利打得火熱，最後黃金周日對決大衝刺，皆完成18鄉鎮掃街拜票，黃榮利激喊「終結明文規定、不要被派系綁死」，蔡易餘反擊「蔡家只有他從政，黃家家族壟斷地方政治位置」。

國民黨選將至今無人，身兼嘉義縣黨部主委的王育敏立委則拋出「在野大聯盟」，意在揪集非綠力量團結終結民進黨長期執政嘉義縣，而本屆縣長選舉，前民進黨立委林國慶即是代表「在野大聯盟」參選，強烈訴求「打破明文規定」。

「賴系」議員黃榮利此次挑戰「英系」立委蔡易餘，爭取民進黨內初選，在最後黃金周大衝刺，也激喊「為什麼攏要照『明文規定』，嘉義縣不能永遠被派系綁死，政治不該是少數人的權力遊戲，嘉義打破舊規矩，拒絕派系私相授受的指定人選當縣長。」，呼應了當年林國慶的訴求。

黃榮利還說，參選是為了掃除派系障礙、把路鋪平，保證只做一屆縣長。

蔡易餘則強調，他家族只有他從政，除了他，家族沒有任何人現在在從政，反而黃家家族壟斷地方政治的位置，他強調，「蔡易餘從政沒有派系問題」，嘉義只知道黃家班才是最典型的派系。

黃榮利選前最後周末大衝刺，18鄉鎮「山海祈福全嘉大巡禮」，9日起連日掃遍嘉義縣18鄉鎮市，每到信仰中心，就將競選背帶，在香爐上「過火」，再廟方別上平安符，這條背帶集結18鄉鎮的香火與祝福，化身為承載民意的「百福戰袍」，懇請鄉親民調期間守在電話。

蔡易餘則由翁章梁、張明達、立委陳冠廷以及各鄉鎮長、地方民意代表接力陪同，最後黃金周兩天密集挺進山區竹崎、番路、中埔、溪口、大林及梅山，完成18鄉鎮市走透透車掃。

蔡易餘強調自己有10年立法委員歷練，能精準爭取資源、加速地方建設，延續翁章梁奠定的施政基礎，帶領嘉義邁向下一個黃金10年。

