嘉義縣長選戰藍拋「在野大聯盟」 綠兩選將初選當大選來拼

民進黨嘉義縣長黨內初選參選人黃榮利表示，目前只想打贏這場提名戰。（廖素慧攝）

黃榮利今天到新港鄉尋求支持，送愛心花椰菜，為農民促銷農作物。（廖素慧攝）

明年嘉義縣長選舉接近，國民黨選將至今難產，立委王育敏身兼嘉義縣黨部主委，先前拋出「在野大聯盟」共推人選，對此，參加民進黨內縣長初選的議員黃榮利今天受訪表示，別黨的家內事不方便評論，目前只專心想打贏這場提名戰。

民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數15天，選情持續加溫，黃榮利、立委蔡易餘馬不停蹄拜票，尋求支持，希望拿到高民調，民調過關就幾乎等同當選縣長了，因為綠營長期執政的嘉義縣，對藍軍來說就是超級艱困選區。

相較於綠營對縣長大位有十拿九穩的把握，藍軍人選至今毫無動靜，王育敏拋出延續以往經驗結合非綠力量共組「在野大聯盟」。

黃榮利於2022年嘉義縣五合一選舉時，力挺退出民進黨鄭淑分當選太保市長，遭嘉義縣黨部以違紀輔選開除黨籍，但黃榮利與賴清德總統交好，後來改由中評會停權1年後恢復黨籍。

對王育敏拋出「在野大聯盟」，黃榮利說，那是別黨的家內事，不方便評論什麼，他現在的立場就是順利打贏民進黨的這場提名戰。

黃榮利今天到新港鄉辦親子活動，現場送愛心花椰菜，黃榮利說，目前花椰菜盛產期，價格低迷，一顆花椰菜要種差不多兩個多月才能收成，成本就要十幾塊，一分地3000多顆就要3萬多元，現在的售價農民可以說是「入不敷出」，希望大家可以多買，花椰菜正是最好吃的時節。

