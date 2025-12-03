嘉義縣長選舉禮讓吳容輝？ 國民黨：目前僅止於互相接觸

國民黨副秘書長李哲華。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

嘉義縣長選舉是國民黨傳統艱困選區，傳出有意禮讓中選會代理主委吳容輝參選。黨副秘書長李哲華今表示，目前僅止於互相接觸中，最重要目標是希望嘉義縣，不是民進黨長期執政或「明文（指前綠委陳明文）規定」。

李哲華說，嘉義縣對國民黨是非常艱困的選區，上一屆縣長候選人王育敏有一定群眾基礎，但為增加更大勝選機會，保持開放態度，除自己有候選人，若能在嘉義縣形成在野合作，有在野優秀人才，國民黨也能海納百川支持。

至於黨中央上週曾披露，最晚下週中常會將通過國民黨爭取連任6縣市（台北市、桃園市、基隆市、苗栗縣、南投縣、連江縣）與台南市長、屏東縣長選舉提名，但上週六黨主席鄭麗文宣示將分成兩梯。

李哲華今天也證實，現在可能會錯開可能會分兩部分處理，（爭取連任縣市第一梯，南高屏第二梯），而現任是否下禮拜就提名，也會考量目前各自可能正在議會開議中，台南市則確定會年底前協調完成。

國民黨文傳會主委吳宗憲今天也宣布，等明年3月中常會改選後，將舉辦行動中常會，到各地聽聽看大家的想法是什麼，各地的要求、對黨中央的提議不盡相同，會因地制宜協助各地方需要協助的黨部、黨員。

不過吳宗憲坦言，對行動中常會內容，目前還沒有期程與具體規劃，等中常會改選後才會有完整的結構，屆時再跟外界說明。

