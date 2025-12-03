嘉義縣長選舉起風了！國民黨「最強奇兵」出現 超狂經歷曝光

民進黨嘉義縣長初選，將由「英系」立委蔡易餘對決「賴系」縣議員黃榮利，而國民黨部分，立委王育敏被新任黨主席鄭麗文留任縣黨部主委，被視為可能重披戰袍再戰2026。不過，據了解，藍營內部傳出另有「奇兵」，熟悉地方生態重量級人士透露，現任中選會代理主委吳容輝傳出是大黑馬，據報導，吳容輝目前為無黨籍，在地方政務上有豐富經驗。藍營高層對他的支持日益增強，認為他有潛力在長期由民進黨執政的嘉義縣翻轉局勢。

嘉義現任縣長翁章梁。（圖取自翁章梁臉書）

據《中時新聞網》今天（3日）報導，嘉義縣在2001年之後，就由民進黨長期執政，因此被視為國民黨艱困選區。國民黨立委王育敏2022年縣長選舉拿下10萬1517票、37.15%的得票率，雖然穩住藍營基本盤，但和現任縣長翁章梁仍有一段不小的差距。黨內安排王育敏出任不分區立委以及縣黨部主委，和台南、高雄、屏東的同樣的布局，就是希望能夠繼續深耕地方、再接再厲。據悉，除了王育敏之外，藍營高層口袋名單還不只一人，吳容輝就是被視為藍營奇兵的人選之一，目前傳出雙方已展開接觸，如果能夠成局，嘉義縣不是沒有翻轉的可能。

廣告 廣告

中選會代理主委吳容輝。（圖/資料照）

基層出身的吳容輝，自台北市政府民政局科員起家，歷任股長、專員，之後返鄉擔任嘉義縣政府環保局長與秘書長。他也曾撰寫地方自治史，對地方發展具有深刻理解。吳容輝曾四度出任副縣長，先後協助李雅景、陳明文、張花冠與翁章梁等縣長推動縣政。其間，他參與長庚醫療專區規畫、焚化爐興建、故宮南院爭取設立，以及大埔美與馬稠後產業園區的開發等重大建設。不論藍綠，近四任縣長的小內閣都將吳容輝視為「不可或缺」的重要幕僚與得力助手。

延伸閱讀

漢翔與美商Vantor簽約 建構國內無人機抗干擾核心技術

住家「500公尺內每多一家速食店」 幼童鼻炎機率增16%

鄭麗文宣布新人事 連勝武接KMT Studio、萬美玲掌婦女部