嘉義縣長黨內初選 蔡易餘推形象影片堅定表示「我準備好了」

民進黨嘉義縣長黨內初選參選人蔡易餘強調嘉義縣長黨內初選 蔡易餘推形象影片堅定表示「我準備好了」，要讓嘉義「黃金十年」持續再加速」。（圖/蔡易餘服務處提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】民進黨嘉義縣長黨內初選民調即將於1/12到1/17日進行，參選人蔡易餘與黃榮利無不卯足勁到嘉義縣境各地宣傳與拜訪，蔡易餘立委元旦當天推出個人形象CF，強調「嘉義正邁向農工科技大縣，進步不能停下腳步；自己多年來天未亮就出門，從地方到國會打拚，始終秉持為鄉親服務的初衷不曾改變，期許延續縣長翁章梁所奠定的執政基礎，讓嘉義「黃金十年」持續再加速」。

蔡易餘表示，這支影片呈現他擔任立委10年來的日常寫照，在國會為人民發聲、為嘉義爭取最大資源，立院問政不打折，開會完就立刻回到嘉義跑行程。即使過程中遭遇困難，依然選擇與鄉親站在一起，找出問題、瞭解問題，並解決問題。他也堅定表示：「我準備好了。」

廣告 廣告

蔡易餘說自己已完成嘉義縣18鄉鎮市座談會，並持續每日掃街、拜票，堅持一步一腳印，依照既定選戰步調爭取鄉親的認同。新的一年，他也特別感謝縣長翁章梁與議長張明達，在嘉義縣長初選及大選過程中公開力挺，期許在府會合作所打下的執政基礎上，讓嘉義縣未來10年更加耀眼、持續進步。

深受年輕世代肯定的蔡易餘指出，自己也獲得多位與嘉義有深厚連結的立法院同仁公開力挺，包括六腳鄉女兒黃捷、嘉義市立委王美惠、嘉義縣立委陳冠廷、大林出生的不分區立委王正旭，以及鹿草外孫立委賴惠員等人。此外，網路聲量高的立委王世堅、王義川，以及五星縣長翁章梁也齊聲力挺，高喊「嘉義縣長唯一支持蔡易餘」，展現強勁氣勢。 蔡易餘個人形象CF上線後，其支持者紛紛湧入留言力挺「嘉義縣長唯一支持蔡易餘」。也有曾在丹娜絲颱風期間投入搶修的台電員工留言表示：「看到影片，想起颱風時沿海地區不少電線桿被狂風吹倒停電，委員那段時間和基層站在一起，沒日沒夜鎮守現場直到復電，真的很少見這樣的民代，真心佩服。」也有網友分享：「常常清晨在高鐵嘉義站遇到委員北上開會，真的有夠拚。」