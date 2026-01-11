嘉義縣長「藍白合」人選出爐？張啓楷曝合作內幕：有兩位可能人選

2026大選嘉義「藍白合」引起外界關注，國民黨嘉義市議員陳家平也在5日宣布退出國民黨初選。而民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立委張啓楷今（11）日受訪時，針對民眾黨在嘉義市的議員提名規劃，張啓楷指出，​原則上東西區將各提一席議員，民眾黨在嘉義縣人口較多的鄉鎮如太保市、水上鄉及民雄鄉等，已具備提出縣議員的實力。

張啓楷表示，很多人都認為，為了加快民眾黨的發展，應該多提幾席議員，但基於藍白合作的彼此和諧，雙方應禮尚往來、合作無間，因此，原則上東西區只會提名一席，但最後會確定提名幾個，也要跟國民黨及擔任嘉義市競選總幹事的柯文哲討論。

張啓楷指出，藍白現在是友軍，在嘉義市長選舉，三腳督沒有機會；議員如果提了太多，導致與國民黨鷸蚌相爭，最後就是民進黨得利。

張啓楷更公開合作內幕，藍白正在討論嘉義縣縣長人選，目前有兩位可能人選，但還需進一步討論，他表示兩位人選資歷相當完整。



