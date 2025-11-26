嘉義縣防堵含蘇丹紅化粧品 下架1.3萬件產品

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉縣衛生局21日接獲衛福部通報含蘇丹紅原料流向縣內慶生堂化粧品公司，全面稽查下架回收封存含蘇丹紅1.3萬件成品，呼籲如購買到疑慮產品應停止使用並向廠商辦理退換貨。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，21日傍晚接獲衛福部食品藥物管理署通報亦鴻企業有限公司進口的紅色複方原料，檢出化粧品禁用色素「蘇丹4號」一事後，隨即查核下游廠商慶生堂化粧品股份有限公司產品。

衛生局說，慶生堂含有蘇丹4號產品包括「古寶亮澤修護潤唇膏、炫彩粉漾潤唇膏、綻妍潤色護唇膏、涼感修護唇霜、波波要趣了假日口紅及護唇蜜」，市售品截至目前下架1萬3108支、回收2495支；現場封存2000支半成品、40.48公斤半成品及714.68公克原料，同時要求全面暫停製程。

衛生局今天更針對疑慮產品慶生堂的「綻妍潤色護唇膏」、「COOL GIRL護唇精華（半成品）」、「波波要趣了假日口紅#03（半成品）」、「CINQUAIN思珂全面修護唇精華（半成品）」進行抽驗，後續追蹤抽驗結果。

衛生局長趙紋華指出，如購買到有疑慮產品，應停止使用並向廠商辦理退換貨；使用後如出現皮膚紅腫或搔癢等不適，應立即洽詢皮膚科醫師。提醒消費者在選購化粧品時，建議選擇來源清楚、合法登錄之商品，避免購買來路不明商品，以降低使用風險。

衛生局強調，蘇丹4號（CI 26105）為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中。違規者涉違反「化粧品衛生安全管理法」第6條，依同法第22條，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰；不合規定產品依同法第16條至第18條，不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並必須全面回收銷毀。（編輯：李亨山）1141126