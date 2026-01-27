嘉義縣限定！29隻品種貓開放認養抽籤 線上登記至1/30

嘉義縣家畜疾病防治所近日推出「喵星人命定配對活動」，開放29隻品種貓進行認養抽籤，活動僅限嘉義縣民參加。這些貓咪包括去年底查獲非法繁殖場沒入的28隻品種貓，以及1隻緊急救援後康復的小貓。由於大部分是幼貓，縣府特別要求認養者須配合結紮及後續追蹤管理，以確保貓咪健康。

登記時間從1月26日上午8時起至1月30日下午5時止。（圖／嘉義縣政府）

防治所表示，本次活動採線上登記方式，登記時間從1月26日上午8時起至1月30日下午5時止，2月8日上午10時將於防治所臉書粉絲專頁公開直播抽籤結果。每隻貓將抽出1名正取認養人及2名備取認養人，若正取者未於2月12日中午前完成認養程序，將由備取者遞補。

本次活動特別限定嘉義縣民參加 。（圖／嘉義縣政府）

防治所長林珮如指出，2024年認養抽籤活動吸引超過2.5萬人次登記，但不少中籤者並非嘉義縣民，導致部分有意願的縣民無法參與。本次活動特別限定嘉義縣民參加，旨在為等待收養的貓咪找到負責任的主人，讓牠們在農曆新年前擁有溫暖的家。

防治所已在官方粉絲專頁上公布所有貓咪的照片、品種、年齡、花色、性別、晶片號碼及收容編號。（圖／嘉義縣政府）

防治所已在官方粉絲專頁上公布所有貓咪的照片、品種、年齡、花色、性別、晶片號碼及收容編號，吸引了許多愛貓人士到動物保護教育園區實地了解貓咪的健康狀況及性格表現。防治所也建議有意認養的民眾，填寫表單時需詳細說明飼養環境與照顧計劃，確保人貓雙方的適配性。

根據活動規定，參加者須為年滿18歲且戶籍設於嘉義縣的居民，每人最多僅能中籤1隻貓，若重複中籤則由備取者遞補。縣府保有最終審核認養人的權利，並提醒認養後須落實結紮及動保責任，確保貓咪能獲得妥善照顧。

嘉義縣政府強調，認養不僅是為貓咪找到新家，更是一項長期承諾。縣府呼籲民眾正視犬貓的生命價值，拒絕購買非法繁殖動物，讓更多等待家的毛孩子能走進溫暖的家庭，迎接新年的到來。

