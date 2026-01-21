嘉義縣青創補助再升級 納入接班傳承、門檻下修助青年返鄉創業

嘉義縣政府21日正式啟動「第五屆青年創業獎勵補助」計畫，持續加碼支持青年創業，同時回應在地產業世代交替需求，首度增設「接班傳承組」，協助二代、三代青年接手家族事業並推動轉型升級；本屆也同步下修申請門檻，實收資本額僅需15萬元即可提出申請，徵件即日起至115年2月24日止，盼吸引更多青年勇敢投入創業行列。

啟動記者會由縣長翁章梁與多位民意代表共同出席，為青創團隊打氣鼓勵。曾獲縣府補助的連衣連文創工作室負責人陳詩婷，以及朵映文創負責人葉芝瑜也現身分享創業歷程，陳詩婷更特別致贈親手量身訂製的手工西裝，朵映文創則獻上百合花束，感謝縣府一路以來的支持與陪伴。

↑圖說：陳詩婷(左)在2025年代表台灣前往韓國，在有「裁縫界奧斯卡」之稱的世界洋服大賽勇奪「女裝裁剪比賽」青年組金牌。（圖片來源：嘉義縣勞青處提供）

陳詩婷於2025年代表台灣赴韓國參加有「裁縫界奧斯卡」之稱的世界洋服大賽，勇奪「女裝裁剪比賽」青年組金牌。她分享，創業初期默默無聞、經營艱辛，直到獲得世界金牌並受到翁章梁縣長公開肯定後，透過媒體曝光帶來大量關注，工作室接獲多項合作邀約，深刻感受到縣府作為青年創業後盾的實質力量。

縣府勞青處指出，為降低青年創業門檻並提高誘因，本屆補助每組團隊可獲基本補助30萬元，評選前兩名的優秀團隊再加碼10萬元，單案最高可獲40萬元資金挹注；資格條件方面，新創事業組放寬為公司或商業設立未滿8年即可申請，資本額門檻亦大幅調降，讓更多青年能在起步階段獲得實質協助。

此外，鑑於嘉義縣擁有眾多老字號與家族型產業，今年全新設立的「接班傳承組」，希望協助青年接班者導入創新思維與營運模式，讓傳統產業在新世代手中持續成長，為地方經濟注入新動能。

↑圖說：朵映文創負責人葉芝瑜(右)也現身分享真實感受到縣府作為青創後盾的力量。（圖片來源：嘉義縣勞青處提供）

翁章梁表示，隨著嘉義科學園區成形、台積電CoWoS先進封裝廠進駐，並結合馬稠後智慧園區、民雄航太園區等六大產業園區，嘉義已逐步形成「科技產業新廊帶」，在科技與農業雙引擎帶動下，城市正快速轉型。他強調，青年若看見返鄉創業的可能性，地方才有永續發展的希望，縣府也將全力協助青年留在嘉義、扎根家鄉，期待更多創業提案踴躍投件。

嘉義縣青年創業獎勵補助計畫至今已累積孵化近45組青創團隊，投入創業資金超過1,300萬元。縣府也邀請有志青年關注「有青嘉大聲」與「嘉義縣青年孵化讚」等平台，或撥打專線05-2780553洽詢，一同為家鄉升級、為未來加值。

