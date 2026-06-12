嘉義縣青年公共參與平台 號召青年投入獨居老人訪查

端午佳節將至，新北市社會局長李美珍代表侯友宜市長親自走訪淡水區仁濟安老所、三芝區雙連安養中心，以及八里區天主教安老院送上加菜金及蘋果，除了為長者送上溫馨的節日祝福，也感謝機構工作團隊無微不至的照顧長者，共同守護長者安全及健康。仁濟安老所座落在淡水河畔邊，還可以遠眺淡江大橋，李美珍抵達現場時，由住民賴文章及賴潘鳳英夫妻擔任代表收下加菜金及蘋果，住民也以歌曲熱烈歡迎，李美珍致詞時分享，敬老卡從今年7月起擴大服務，除了點數增加為600點，也增加了YouBike 2.0E電輔車多元通路，邀請長者們多多利用，透過外出的機會，維持身心健康，現場住民也紛紛舉手問起申辦方式以及計程車隊的叫車方式，反應熱烈。位於三芝區的雙連安養中心設有安養、養護及失智照顧等區域，院長張語珊分享，每年端午節都會安排有趣的節慶活動，像是在正中午進行的立蛋活動，以及行之有年的划龍舟活動，讓長者也可以享受過節氣氛。已經入住9年、高齡89歲的住民蔡惠玉分享不老秘訣，這裡有很多課程可以參加，每天保持固定的生理時鐘，讓自己不與外界環境脫節，同時也養成運動的好習慣，很開心、也很感謝雙連團隊的照顧及陪伴。最後一站來到八里的台灣天主教安老

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