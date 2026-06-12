嘉義縣青年公共參與平台 號召青年投入獨居老人訪查
嘉義縣政府勞工暨青年發展處透過「嘉義縣青年公共參與平台」網羅不同背景青年的聲音，鼓勵青年關心公共事務、參與在地行動。今年推出青年參與獨居老人調查訪視計畫，歡迎具備關懷熱忱及台語溝通能力的青年朋友加入訪查行列，守護獨居長者的生活安全與尊嚴。
計畫配合「嘉義縣擴大獨居老人服務補助計畫」辦理，透過訪談掌握縣內65歲以上獨居長者生活狀況與實際需求，訪查員將實地訪視、電話問安、生活協助及連結資源，減輕長者孤單感，協助建立更完善的社區支持網絡，落實在地老化與社區照顧精神。
勞青處長陳奕翰說，青年公共參與平台不只是意見交流管道，也是青年投入公共服務的重要入口，本次與嘉義縣社會局合作，並由各鄉鎮市公所協助銜接在地服務網絡，讓青年朋友深入村里了解獨居長者生活狀況，協助縣府完善獨居長者照顧服務，也讓青年在參與過程中累積公共事務經驗，培養社會關懷與問題解決能力。
勞青處除透過青年公共參與平台公告招募資訊外，也在Facebook、Instagram及Threads(關鍵字:嘉義縣政府勞青處)等管道積極宣傳，歡迎18歲至45歲、熟悉在地環境且具台語溝通能力的青年朋友踴躍報名。訪查費用每案最高新臺幣250元，招募期間至115年6月25日止。有意願者可至嘉義縣青年公共參與平台了解資格條件及工作內容並完成報名( https://chiayiyouthvc.pse.is/96gymm )
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