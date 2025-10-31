嘉義縣首座全民運動館正式開幕 試營運至11月5日全館免費開放

▲ 圖/翻攝自 嘉義縣長翁章梁 臉書

嘉義縣 / 顏若宇 綜合報導

嘉義縣水上鄉全民運動館今（30）日正式開幕，縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及多位民意代表共同出席啟用典禮，見證嘉義縣首座全民運動館正式啟用。館內自即日起至11月5日試營運期間，全館設施免費開放，吸引許多民眾前來體驗。

翁章梁縣長表示，感謝體育署補助1億元興建，縣府並因應原物料上漲自行籌措8,749萬元，共同打造這座兼具功能與舒適性的運動空間。他指出，水上全民運動館的啟用，象徵嘉義縣在推動全民運動與健康城市發展上的重要里程碑。

全民運動館位於水上鄉柳林國小旁，總樓地板面積逾1,000坪，館內設有多功能活動教室、瑜伽韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及6座羽球場等多項設施。營運採ROT方式委外經營，設備由廠商投資設置。

教育處指出，委託營運團隊投入約1,200萬元添購體適能中心與運動教學設備，未來將陸續開設韻律有氧、瑜伽、TRX及健身課程等，提供多元化的運動選擇，滿足不同年齡層的運動需求。

翁章梁縣長進一步表示，現代社會越來越多人選擇至運動館運動，不僅能獲得專業教練指導，也能依需求參與多樣化課程。他特別感謝中央體育署及立法委員蔡易餘長期協助爭取經費，共同推動嘉義縣運動環境升級，帶動地方運動風氣。

水上全民運動館試營運期間（即日起至11月5日）每日開放時間為上午9時至下午5時；正式營運後開放時間將延長至上午9時至晚間10時。除農曆除夕及大年初一休館外，其餘時間全年皆開放，歡迎民眾踴躍使用。

