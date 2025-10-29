嘉義縣首座權責型失智據點「拾憶幫」揭牌啟用

有鑑於非洲豬瘟疫情衝擊，為照顧豬肉攤商生計，嘉義縣長翁章梁今天(29日)指示各鄉鎮市公所公有零售市場主要販售豬肉及豬肉加工製品攤商的攤位租金減免1個月。縣府統計，各鄉鎮市公有市場生鮮豬肉41攤、綜合生鮮肉（豬及其他肉）35攤，合計76攤，減免的費用由縣府吸收補助，縣府也將研議其他支援方案，全力協助攤商度過最關鍵的防疫期。嘉義縣府昨(28)日公告，即日起廢止廚餘養豬許可，全面禁止廚餘養豬再利用；嘉義縣府環保局指出，依據中央公告以及27日「嘉義縣非洲豬瘟災害應變中心工作會議」紀錄，即起廢止目前4家有廚餘再利用養豬場的使用許可，嘉義縣未來不再核准廚餘養豬再利用許可。更多新聞推薦 ● 最靠近太陽的行星現蹤！ 把握今年最後一次水星東大距

台灣好新聞 ・ 11 小時前