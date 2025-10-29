嘉義縣首座權責型失智據點「拾憶幫」揭牌啟用
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣政府積極推動失智照護服務，首座「拾憶幫」權責型失智據點29日上午在於新港素園舉行揭牌典禮，由縣長翁章梁、新港鄉長葉孟龍、衛生局長趙紋華、曹汶龍主任及陳錦煌醫師等人揭牌，失智照護服務邁入新里程碑。
翁章梁表示，台灣已邁入高齡社會，推估65歲以上有9998人為失智者，為延緩長者失智失能，嘉義縣設置共有3個共照中心，29個失智據點，今年嘉義縣成立第1處權責型失智據點「拾憶幫」，提供輕度失智併有情緒及行為症狀者全面性照顧，透過醫療、社區共同合作，讓長者能在熟悉的社區中獲得即時、專業且有溫度的支持。
嘉義縣衛生局推動完善失智照護服務，第1處權責型失智據點「拾憶幫」10月正式營運，可收治輕度失智者且併有情緒及行為症狀者12人，提供認知促進緩和失智課程、照顧者照顧課程、共餐、及安全看視等服務。
衛生局表示，拾憶幫以「陪伴、記憶、共融」為理念，導入「社會處方」概念，結合醫療、社福與心理資源，依長者需求設計個別化非藥物照護方案，協助延緩退化、維持自理能力，也讓家屬在專業協助下獲得喘息與支持。
曹汶龍指出，「拾憶幫」就是拾回老人家的記憶並互相幫助，讓大家了解失智不再懼怕，共同把失智問題普通化，老大人聚在一起透過小班制的照顧，注意力就能集中、安定，再培養社區志工合作陪伴，藉此學習失智照護。
趙紋華說，失智症照護需求逐年增加，衛生局努力打造完整的失智友善照護網絡，新增「拾憶幫」據點不僅是對於失智症患者及其家人的新希望，也代表嘉義縣在失智照護體系上又向前邁進一步。
如有任何失智照護問題歡迎撥打1966或洽詢嘉義縣失智共同照護中心或嘉義縣各鄉鎮衛生所有專人為您服務。
