嘉義縣首採購華德動能新電巴上路 全新充電場站同步啟用

【記者張嘉誠／綜合報導】

嘉義縣政府首度採購華德動能（2237）10輛全新電動公車，並同步建置完整的專用充電場站，12月11日正式亮相。縣長翁章梁與監理所張耀輝所長等貴賓親自出席，與華德動能團隊共同為電動公車啟動出發，宣告正式加入嘉義縣公車營運體系。

這批用的華德電動公車上，配備台灣唯一通過歐盟 TUV／ECE-R100-3 電動巴士電池電源安全合格認證的電池系統，並搭載多項業界首創的車輛與電池安全防護裝置，車輛亦內建先進駕駛輔助系統（ADAS），能在危險或緊急情況下提供即時聲音及影像警示，並具備主被動安全防護機制，大幅提升公車行駛安全。

圖▲華德動能十台新電動公車加入嘉義縣公車營運體系。

值得一提的是，首批十輛電動公車，將原有柴油公車改為電不僅實現車輛能源全面電動化，更導入華德雲端車隊管理系統，以及車王智能充電機與智慧排程充電系統，可說是為嘉義縣未來推動「全縣公車全面電動化」奠定重要基礎。

公車處表示，第一批導入的 10 輛電動公車，將換原有柴油公車改為電動公車後，不僅降低車輛維保成本、提升安全性，每年可節省約 283 萬元燃料費，並減少約 200 噸二氧化碳排放，以生命週期計算，相當於 7 座大安森林公園的碳吸附量，效益顯著。新車提供 24 個座位，包含 2 個輪椅空間，為乘客帶來更友善、更舒適、更安全的搭乘環境。

嘉義縣電動公車正式加入營運行列，不僅象徵環境永續交通的進一步實現，也展現地方政府與國產電巴業界，攜手打造低碳城市的重要成果。