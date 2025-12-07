嘉義縣首間兒少安置機構 安仁家園照顧弱勢孩子15年

〔記者林宜樟／嘉義報導〕天主教安仁家園是嘉義縣第一間兒少安置機構，照顧弱勢孩子已15年，院方舉辦15週年活動，昨到最終章「15 週年感恩彌撒暨『十』在感恩 『五』您真好」感恩餐會，以「感恩、回家、祝福」為主軸，由主教浦英雄帶領感恩彌撒揭開序幕，曾在家園成長的孩子、離職與退休夥伴、志工及社福體系夥伴等近200人返家相聚，氣氛溫馨感人。

院童帶來活力十足的太鼓，並展現學習成果如舞蹈、空靈鼓、陶笛及扯鈴等。許多離院多年的孩子返回家園，與老師分享近況。離院孩子說，「在安仁，我感受到愛與被照顧。喜歡所有老師、社工、廚房阿姨，能住在安仁，真的很開心，也很幸福」。

浦英雄感謝長期支持安仁家園的善心人士，「因為有大家的陪伴，孩子們才能健康長大，也學會以愛與關懷面對生命；院長謝孟潔說，離院孩子回到家園，看見熟悉的環境與老師時，那份愛與陪伴的力量總令人動容，希望安仁永遠是孩子的避風港，也希望透過這樣的團聚，傳遞感恩、祝福與希望。

昨餐會頒發年資獎、優良志工獎及院童特殊獎項，感謝他們長年守護孩子；許多離院孩子說，最懷念的正是「一起吃飯的溫度」，相聚不僅是對過去的回顧，更象徵愛與陪伴的延續。

