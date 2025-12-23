嘉義縣「地王」從賣蚵嗲變成賣雞排 公告地價每坪61萬
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為74萬餘筆，共計劃分4419個地價區段，嘉義縣政府地政處今天表示，2026年公告土地現值較今年調升3.34%，每2年調整一次的公告地價則較113年調升4.83%，「地王」仍由朴子市山通路與市西路口商業區的平和段564地號土地蟬聯，為每平方公尺184750元(每坪約61萬元)，與去年持平；而「地王」地上建物原本是長期賣蚵嗲的「金地王苦仔嗲」，屋主去年中停業不賣，將空間租給日式雞排商家「騰之雞排專門店」，該處車水馬龍，生意興隆。
縣府地政處邱慧燕表示，近年重點發展地區包含馬稠後產業園區、大埔美工業園區、中埔產業園區、水上產業園區、貨物轉運中心與嘉義科學園區等重大建設陸續開發，加上縣治特區、高鐵特定區、擴大縣治六單元市地重劃等地區交易熱絡，帶動交易價格持續提升，漲幅較明顯，扣除重點區域，全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為2.28%，公告地價上漲幅度為3.19%，僅微幅調升。
邱慧燕說，受中央銀行信用管制等大環境因素影響，全縣土地移轉筆數、買賣總件數及預售屋成交申報件數呈現減少趨勢；住宅區土地、非都市建築用地，以及成屋與預售屋交易平均單價則持續上漲，整體呈現量縮價漲趨勢。
邱慧燕表示，2026年公告土地現值及公告地價，主要依據調查市場買賣案例，並舉辦4場公開說明會彙集各界意見，同時邀集毗鄰縣市政府協調，期能適度反映市場價格變動及衡量民眾負擔能力，並同時兼顧全縣地價區段的均衡性及合理性，轄內各宗土地的土地現值與地價將於明年1月1日公告，自公告日起，民眾可於上班時間前往各地政事務所閱覽處翻閱或至嘉義縣政府地政處網站(https://lands.cyhg.gov.tw/)查詢。
更多自由時報報導
超挺台灣！「這國」總統親口說了：看看那些投奔中國的國家...
影音》中國EUV曼哈頓計畫 美專家踢爆真相
雲林縣公告土地現值及地價齊漲 地王1坪58.5萬 最便宜1坪17元
魏哲家預言成真！英特爾18A製程效能傳出遜於台積電3奈米
其他人也在看
2026房市展望｜央行連七打！北市高房價跌了？代銷老總：選舉年有機會微解凍「這些建商隨時翻船...」
2025年堪稱近10年房市交易最冷的一年，從年初到歲末，台北市看屋量與實際成交同步萎縮，買氣只剩2成；進入2026年，外界一致認為能推動房市從谷底爬升的動能不是景氣興衰、國際政策變數，也不是建商推案量，而是央行政策。隨著明年選舉腳步靠近，若鬆綁第二戶貸款成數，或出現預期中的降息，才有機會重燃市場信心，從冰封後微解凍，不過台北市剛性需求仍在，高總價產品交易冷，換屋族端看政策鬆綁強度，整體而言，買氣能否回春央行說了算。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 101
獨家／星媽理財致富術！林鳳嬌百億房產帝國 周董媽掌18億房產版圖
林鳳嬌在幕後默默操盤房地產買賣，為兒子房祖名累積大量財富，《鏡報》今獨家披露，林鳳嬌8年前豪擲新台幣1.6億元買下北市仁愛圓環「京兆尹」金鑽店面，寧可鐵門深鎖放任斑駁堅持不出租，就等都更翻倍賺！而演藝圈中還有不少深藏不露的房產高手，顯示房地產仍是星媽們認為累積資產的好投資。包括周杰倫的母親葉惠美，以及藝人蔣黎麗都會利用豪宅房產，讓錢滾錢，透過買房的精準眼光，讓資產在短短數年間呈幾何倍數增長。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 7
漲得不快卻撐得住！淡水紅樹林站生活圈 純住氛圍攏北客心 「社區一條件」價差達1成以上｜房價狙擊手
根據統計資料，紅樹林站生活圈平均房價自2016年的每坪27.4萬元，緩步上升至2025年的36.3萬元，10年漲幅約32.5%，紅樹林站生活圈近十年房價上漲約32.5%，雖低於淡水區整體的48.4%，但整體走勢相對平穩，其地段位於淡水與北投交界，擁有捷運紅線、河岸景觀與純住宅環境等條件，近年買盤以北市外溢的自住族群為主。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 11
豪宅「地王」還是它！帝寶公告地值493萬元連15年奪冠
豪宅「地王」還是它！2026年公告土地現值的住宅區「地王」寶座，依舊由豪宅「宏盛帝寶」以每坪493.6萬元拿下，連續蟬聯15年，惟略減0.6%，專家說是「政府重拳打豪宅所致」，前三大地王通通都在「仁愛路」上，一條路直通總統府與市政府，仍是整個北市價值最高昂的門牌地段。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
2026房市展望｜新北重劃區盤整「交屋潮拋售壓力炸鍋」建商縮手拼耐力 3大引擎推進精準供給時代
新北房市過去受惠北市外溢效應、重劃區開發與產業移動三股推力，形成全台最具規模的住宅市場發展，展望2026年，跳脫單純聚焦買氣熱度討論聲量，更趨向從供給結構、都更危老與交通建設三方重塑市場的關鍵年。建商端面臨利率環境、成本壓力與報酬率下降挑戰，推案轉精準保守，更講求地段條件，帶動重劃區發展節奏盤整，東瑩機構創辦人黃赺認為，明年區域房市將走向慢熱但紮實的耐力考驗；房仲代表永慶房產集團研展中心總監郭翰則直言在精準供給時代下，小宅主導與地段決勝將成顯學。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
央行限貸令風暴下！核貸成數全面跌破7成 這縣市淪最慘重災區
央行實施信用管制、限貸令已1年有餘，全國核貸成數皆有下滑，各縣市中又以台北市最慘烈，各類型建物平均核貸成數皆失守7成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
2026房市展望｜買氣急凍剩2成！「桃園預售很多賣到賠錢...」一級戰區建商劍指3大核心潛力區決勝
揮別盤整與觀望交錯的2025年，台灣房市正進入「質變」的關鍵時刻，高房價壓力與政策緊箍仍在，但內需消費、科技投資與公共建設帶來資金活水，持續為市場注入推力。定泰建設總經理林夏森表示，桃園市受惠於AI產業鏈擴張、企業回流與交通建設升溫，都會核心地段房價仍具支撐力；然而面對利率高檔、稅制強化與人口結構變化，市場勢必走向分化。整體來說，2026年桃園房市不再只是漲跌之爭，更是「價值」與「信心」的再定義，持續墊高建築成本與政策壓力，將是衝擊交易價量的最大挑戰。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 12
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 3 小時前 ・ 84
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 58 分鐘前 ・ 21
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 49
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動干擾表演，他當場原地蹲下且表緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 37
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 53
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 4 小時前 ・ 169
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 11 小時前 ・ 79
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 87
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 291
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 82
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 4 小時前 ・ 29
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 239