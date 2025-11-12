嘉義縣、市解除陸上警戒 13日正常上班上課

嘉義市政府、嘉義縣政府今晚同步宣布明（13）日上班上課，理由是依據中央氣象署發布的鳳凰颱風海上陸上17時30分警報暨19時風雨預測資訊，「未列入陸上警戒區域」，也就是嘉義地區已解除陸上警戒。

嘉義縣11／13正常上班上課。（嘉縣府提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉縣府表示，嘉義縣「未列入陸上警戒區域」。明（11／13）日風雨預測趨緩，均未達停班、停課標準，正常上班、正常上課。

嘉義市11／13正常上班上課。（嘉市府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉市府表示，中央氣象署預報最新資訊，輕度颱風鳳凰預計今晚從恆春地區出海，期間有逐漸減弱為熱帶性低氣壓趨勢，嘉義地區已解除陸上警戒，明日（11／13）照常上班、照常上課。

但仍提醒市民明日仍有大雨或強陣風發生機率，外出要注意安全。

