嘉義縣「府會之心」鐘樓廣場再造工程動土

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣政府啟動「府會之心」鐘樓廣場景觀再造計畫，將縣府與縣議會之間約 9,570 平方公尺的開放空間重新整理，改善出入口動線與排水功能，讓廣場具備日常休憩與各式公共活動需求。



27日舉行動土典禮，嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會秘書長李光耀及多位縣議員出席，共同見證工程啟動。



嘉義縣政府參與台灣設計研究院 113 年度「城市美學—公共場域設計共創」計畫，以「府會之心」為題推動景觀再造，重新定位縣政公共空間的角色，全案總經費約 6,170 萬，預計 116 年完工。



外觀設計以「山行」為概念，擷取嘉義縣的山脈意象，透過緩坡、地形起伏與動線配置，將高程落差與排水課題納入景觀處理，打造可行走、可坐、可停留的坡地空間，並提供遮蔭與休憩機能。



廣場內新增「林間聚所」等停留點，讓民眾可以在此散步、休息，提升公共場域親和力；縣府側廊延伸設置展演舞台，讓廣場具備洽公等候、舉辦記者會、展演等多元使用情境。



翁章梁說，華泰名品城近日動土，周邊商業用地也吸引企業評估進駐，縣治特區與高鐵之間的地也正在規劃重劃，未來將逐步形成新市鎮；這裡還有嘉義科學園區、馬稠後產業園區及故宮南院2館等建設進行中，中央也積極投資無人機產業，大同技術學院校區將作為亞創2館據點。



李光耀表示，縣府建設處、縣議會與工程相關單位經過多次會議後，今天順利動土啟動，面對嘉義的快速發展，公共空間品質也需要一起提升，期望府會周邊能有更舒適友善的公共環境。