嘉義縣 樂齡長照潔牙團體競賽促進口腔健康

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣牙醫師公會29日上午在敏道家園舉辦「114年度特殊需求者、樂齡長照潔牙觀摩」，包括行政院陳時中政務委員、縣長翁章梁等人出席，盼藉由競賽獎勵，喚起照護機構中身心障礙者與長輩口腔健康的重視。



樂齡潔牙採團體競賽，以機構為單位組隊，協助者以教師、教保人員、護理人員或生活照顧員為主，由公會推派21位專業牙醫師擔任評審裁判，服務對象進食甜食後，再由牙醫師評審針對情境與互動、順序與技巧、進行過程、口腔乾淨程度等項目評比，依比賽結果頒發禮券獎勵。



此次邀請雲嘉南縣市身心障礙福利機構、老人機構、護理之家約24家照護機構、近200名服務對象及照顧服務員響應，共同推動特殊需求者口腔保健照護，藉此提升機構對服務對象潔牙的重視、增進潔牙技巧。



裁判醫師指出，有時候自己刷牙會急著刷完，但因為是幫住民刷，因此動作要再更輕微、力道放緩，兩顆兩顆慢慢刷，同時刷到牙齦牙肉。這次整體而言都刷得很好，動作很沉著，也希望藉由今天的觀摩，跟大家一起學習、互相勉勵加強。



翁章梁表示，身心障礙者朋友因為肢體和心智的限制，因此缺乏自理能力，罹患齲齒與牙周病的比率較一般人偏高，口腔衛生是身體健康的第一道防線，若不正確潔牙，咬合、進食都會產生問題。



翁章梁強調，潔牙是維護口腔健康最重要的方法，對於特殊需求者來說，就需仰賴照護員協助，透過比賽良性競爭、互動，爭取潔牙榮譽，都有助於促進被照顧者的口腔衛生，謝謝牙醫師公會及所有照護員的用心。



翁縣長、陳時中政委頒發機構卓越獎5,000元及優良獎3,000元獎金或等值禮券，並頒贈感謝狀給嘉義縣牙醫師公會及敏道家園，向牙醫師公會長年關注身心障礙者與高齡長輩牙齒健康致謝。



包括牙醫師公會全國聯合會陳世岳理事長、曾士哲祕書長、嘉義縣牙醫師公會何展宏理事長、張世諴前理事長、特殊需求者口腔照護委員會簡志成執行長、社會局長張翠瑤、衛生局長趙紋華、敏道家園涂淑錦院長及嘉義教區社服發展中心吳敏華執行長等人與會。