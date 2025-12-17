嘉義縣「稅見未來：AI開啟透明新視界」論壇

(記者廖建智嘉縣報導)

嘉義縣財政稅務局（17）日在食安大樓舉辦「稅見未來：AI開啟透明新視界」人工智慧法與稅務行政透明法律論壇，邀請中央與地方政府財稅、資訊、廉政等機關人員與會，同時邀請中正大學法學院、嘉義地檢署、廉政署及資策會代表等共同參與。



現場焦點滿滿，不僅分享最新「人工智慧基本法草案」的重點精神，也實際探討AI如何在政府決策、風險管理與查核效率上發揮關鍵角色，展現嘉義縣推動智慧政府的前瞻視野。



縣長翁章梁在致詞時提到了嘉義縣首創並獲得全國關注的「AI智慧分文」系統，此外還有AI無人機，或是在舉辦大型活動時，運用AI辨識系統協助疏散人潮，甚至未來可能將AI辨識系統導入公車，實現即時回報道路狀況等功能，這些創新應用將顯著提升行政效率，翁縣長幽默地表示「像開了天眼一樣。」



翁章梁強調，儘管AI能為行政工作提供正向的協助，但同時也可能被用於負面的操作。AI將不可避免地進入我們的世界，並廣泛應用於行政領域，如何界定其使用範疇並制定法律規範，是當前亟需解決的重要課題。



透過本次論壇，以人工智慧治理為主軸，串聯稅務、法律與資料治理等議題，期望讓社會大眾更了解政府在AI時代的行政運作與透明政策，促進公部門依法行政與科技應用並行發展。