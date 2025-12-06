嘉義縣「縣長盃暨全國槌球邀請賽」登場 全國95支隊伍熱情參與

嘉義縣114年「縣長盃暨全國槌球邀請賽」今天在大林體育運動公園熱鬧展開／嘉義縣府提供





嘉義縣114年「縣長盃暨全國槌球邀請賽」今（6）日在大林體育運動公園熱鬧展開，縣長翁章梁親自出席，為來自全國22個縣市、共95支隊伍、約700名選手加油打氣，現場氣氛熱烈。

嘉義縣114年「縣長盃暨全國槌球邀請賽」今天在大林體育運動公園熱鬧展開／嘉義縣府提供

嘉義縣114年「縣長盃暨全國槌球邀請賽」今天在大林體育運動公園熱鬧展開／嘉義縣府提供

縣府指出，「縣長盃暨全國槌球邀請賽」舉辦至今已邁入第六年，今年參賽隊伍來自全國各地，包含遠從金門、連江及澎湖縣前來的選手。透過賽事交流，讓槌球愛好者齊聚一堂，以球會友、互相切磋，展現槌球運動魅力。

值得一提的是，今年嘉義縣隊伍中有兩位高齡球友——來自大林鎮的江瓊華（93歲）與竹崎鄉的楊茂良（90歲）。兩位長者與縣長翁章梁、大林鎮長許有疆、縣議員江志明及社會局長張翠瑤等貴賓共同開球，為賽事揭開序幕。

廣告 廣告

翁章梁提到，槌球是一項非常適合長者的運動，不僅強度適中、能活動筋骨，也需要思考策略，是兼具身心鍛鍊的理想選擇。他指出，透過日常練習，除了能促進健康、增加外出與社交的機會，也能讓球友們在運動過程中培養情誼。

翁章梁表示，自他上任後積極推動槌球運動，只要社區願意提供合適場地並有意願成立球隊，縣府便會補助球具及整地等經費。自110年起更結合嘉義縣槌球協會深入各社區推廣，由專業團隊提供輔導與訓練。目前全縣已成立65支球隊，若社區有籌組意願，可向各鄉鎮市公所社會科或社會局洽詢。

社會局表示，此次邀請賽匯聚全國熱愛槌球的好手，不僅展現運動家精神，也促進各地隊伍交流，讓選手們在競賽中切磋技術、建立友誼，共同提升槌球運動水準。現場觀眾不但能欣賞到高水平對決，也能一同感受運動帶來的活力與歡樂。

更多新聞推薦

● 美國「不再建議新生兒接種B肝疫苗」 疾管署：不跟進