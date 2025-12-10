嘉義縣「這鄉鎮」加碼普發5000元！3.2萬人受惠 春節前可領到

嘉義縣竹崎鄉宣布鄉民每人普發5千元現金。廖瑞祥攝



嘉義縣竹崎鄉因今年7月受到丹娜絲颱風、豪雨重創，多處道路、民宅受損，影響居民生計。竹崎鄉民代表會今（12/10）日決議，將普發每位設籍鄉民5000元紓困金，預計共有3萬2000人受惠，發放總金額超過1億6000萬元，目標在明年農曆春節前完成發放，協助受災居民度過年節。

竹崎鄉民代表會指出，今年夏季的颱風與豪雨使竹崎鄉成為嘉義縣內的重災區，居民復原壓力沉重。代表們在臨時會中提出動議案，認為鄉內財政健全、公所多年來在縣府開源節流考核表現優異，因此應主動以普發方式援助居民，獲得大會全體通過。

鄉長曾亮哲於會中表示，災後重建是公所責無旁貸的任務，經財務盤點後確認在不影響常規業務與財政穩定的前提下，可支應本次普發紓困金需要，讓大家安心過好年。

公所說明，後續盡快辦理行政作業，預計明年1月送代表會審議預算，待程序完成後將公布發放方式與細節。鄉民代表會主席陳宏吉亦表示，將全力支持公所推動政策，「普發的額度交由公所規劃」，會盡最大努力在農曆春節前完成普發，希望藉此紓困措施協助居民在災後生活穩定、順利迎接新年。

