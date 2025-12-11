嘉義縣1.1億購置低碳電動公車 提升公共運輸品質

台南市 / 綜合報導 台南仁德區，昨(10)日早上有檳榔攤業者要做生意，結果店家門口被停了車完全擋住出入口，但請駕駛移車時卻頻頻被嗆，這是國家的地，讓店家實在很無奈，雖然停車的地點沒有畫紅線，警方表示，如果在有妨礙其他人、車通行的地方停車，還是會被依法開罰最高可罰1200元。檳榔攤前，一輛紅色轎車就停在正門口，因為擋住店家出入口店家請駕駛移走但卻被回，民眾VS.檳榔攤店家說：「大家要做生意，(沒有沒有今天你開店做生意)，(對不對我已經給你面子了)，(但是這是國家的地)。」駕駛頻頻說著「這是國家的地」，店家請他移車遲遲不配合，雙方僵持不下，事情發生在台南仁德區昨日早上7點多，檳榔攤店家要做生意，但門口卻被停了車，報警尋找車主請對方移車，但沒想到卻遭嗆這是國家的地，讓店家很無奈。檳榔攤店家說：「他沒有留電話，所以我們只好報警，請警察協助找車主，因為他昨日真的是，停好停滿，可是我也是要做生意啊。」律師江信賢說：「並沒有設置紅黃線，所以警方到場之後，恐怕也沒有辦法，依照違規停車，相關規定來進行開罰單或拖吊處置，但如果顯然去妨礙他人通行或車輛通行，可以依照道路交通管理處罰條例第56條規定，予以開單處罰。」雖然路邊沒有畫線，店家也同意可以臨時，但停車位置恐怕還是要注意一下會不會影響到其他人，台南歸仁分局副分局長林逸新說：「本分局獲報後，已立即聯繫車主駛離，在顯有妨礙其他人，車通行處所停車，可處新台幣600元以上，1200元以下罰鍰。」影響店家做生意被請移車卻頻頻說，這是國家的地但影響到他人就可能違規準備收罰單。 原始連結

