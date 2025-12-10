嘉義縣114年食農教育博覽會登場 展出精彩成果
(記者廖建智嘉縣報導)
嘉義縣114年度食農教育與農共舞博覽會10日在鹿草國小學生活動中心盛大舉行，縣長翁章梁親自頒發與農共舞亮點學校、NPO團體及農民感謝狀，也對食農教育教案撰寫績優老師表達肯定之意。
博覽會安排全縣21所亮點學校設攤，由學生導覽解說，透過以農民為師的方式走進茶園、咖啡莊園和智慧農場，理解AI演算法如何分析資料，過程中了解農業多元樣貌、產銷網絡及專業技能，從而引導孩子認識農業。
嘉義縣衛生局、稼穡種子有限公司、鹿草鄉農會、焚化廠達和公司及鹿草特色風華文化商圈等單位設置35個展示攤位，推廣健康飲食與永續農業，鼓勵民眾關注食物來源，選擇當地及有機食材，並倡導健康飲食習慣。
教育處指出，嘉義縣在「2025食育力城市大調查」表現優異，連續5年獲得5星評價，目前食農教育納入全縣各校校訂課程比例達91%，顯示嘉義縣對食育的重視。此外嘉義縣在食育相關競賽中也屢獲佳績，學校午餐的品質和創新設計均獲得多項獎項。
縣府持續推動5大食農教育計畫，包括教師增能研習、在地食材廚藝競賽、教學設計競賽、與農共舞計畫及食農教育博覽會等，具體實踐「食農教育法」的「支持認同在地農業、培養均衡飲食觀念、珍惜食物減少浪費、傳承與創新飲食文化、深化飲食連結農業及地產地消永續農業」6項核心目標。
翁章梁說，食農教育帶領孩子認識種植作物，進而理解農民的辛苦，對這片土地感恩，也感謝餐桌上的食物，這些過程都是人格的養成，讓孩子從小懷有感恩的心，並關注食品安全及產地來源，未來會繼續與各校攜手推廣食農教育。
