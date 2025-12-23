嘉義縣115年公告土地現值上漲 地王蟬聯每坪約61萬

嘉義縣政府。（圖取自google地圖）





嘉義縣土地面積約18.9萬公頃，土地筆數為74萬餘筆，共計劃分4,419個地價區段。據統計顯示，115年度公告土地現值較114年調升3.34%，而每2年調整一次的公告地價則較113年調升4.83%。「地王」仍由朴子市山通路與市西路口商業區的平和段564地號土地蟬聯，為每平方公尺184,750元（每坪約61萬元），與去年持平。

縣府地政處指出，嘉義縣近年重點發展地區包含馬稠後產業園區、大埔美工業園區、中埔產業園區、水上產業園區、貨物轉運中心與嘉義科學園區等重大建設陸續開發，加上縣治特區、高鐵特定區、擴大縣治六單元市地重劃等地區交易熱絡，帶動交易價格持續提升，漲幅較明顯。扣除上述重點區域，全縣其餘地區公告土地現值上漲幅度為2.28%，而公告地價上漲幅度為3.19%，僅微幅調升。

廣告 廣告

地政處長邱慧燕表示，嘉義縣編製115年公告土地現值及公告地價，以不動產市場交易動態分析為基礎。受中央銀行信用管制等大環境因素影響，全縣土地移轉筆數、買賣總件數及預售屋成交申報件數呈現減少趨勢；住宅區土地、非都市建築用地，以及成屋與預售屋交易平均單價則持續上漲，整體呈現量縮價漲之趨勢。

邱慧燕說，嘉義縣115年公告土地現值及公告地價，主要依據調查市場買賣案例，並舉辦4場公開說明會彙集各界意見，同時邀集毗鄰縣市政府協調，期能適度反映市場價格變動及衡量民眾負擔能力，並同時兼顧全縣地價區段的均衡性及合理性。

地政處表示，公告土地現值及公告地價分別為課徵土地增值稅與地價稅的參考依據，轄內各宗土地的土地現值與地價將於115年1月1日正式公告，自公告日起，民眾可於上班時間前往各地政事務所閱覽處翻閱或至嘉義縣政府地政處網站（https://lands.cyhg.gov.tw/）查詢。



更多新聞推薦

● 北市隨機攻擊事件後頻現恐嚇 國民黨立院黨團：「賴清德縱容青鳥，才是社會亂源」