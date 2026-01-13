嘉義縣13日初選民調！ 蔡易餘決戰黃榮利拚提名

嘉義縣 / 綜合報導

民進黨確定提名賴瑞隆參選高雄市長後，今(13)日接續登場的是「嘉義縣長」初選電話民調，將提名立委蔡易餘，還是縣議員黃榮利，最快明天揭曉結果。至於初選廝殺最激烈的台南「憲妃之爭」，要等到14日晚間才做民調，陳亭妃也把握時間，一早就到市場和民眾握手拜票，林俊憲則找來剛贏下高雄初選的賴瑞隆車掃。

林俊憲團隊說：「南高連線，幸福實憲。」延續這股勝選氣勢，民進黨立委林俊憲，合體剛贏下黨內高雄初選的，賴瑞隆車掃走進每個巷弄，就盼能在台南初選拔得頭籌，立委(民)林俊憲說：「我有絕對勝利的信心，我們一定會贏，現在士氣非常的高。」

廣告 廣告

不只賴瑞隆到場相挺，同黨台南立委郭國文，林宜瑾賴惠員全到齊，全因14日晚上6點到10點半，就要進行電話民調，林俊憲最後關頭，不只要吸收賴瑞隆好運，在地市議員更在選區全力固樁，陳亭妃服務處說：「請回答，唯一支持陳亭妃。」服務處電話一通接著一通的打，倒數階段出動電話大軍，陳亭妃陸戰火力也沒停，回到最熟悉的菜市場，緊握每一雙手親自跟選民懇託。

立委(民)陳亭妃說：「亭妃也是市場長大的小孩，我們絕對有辦法，讓人民有信任感，有效率，有光榮感跟驕傲感。」憲妃大戰由誰成功出線，雙方人馬力拚最後一搏，同樣民調初選的嘉義縣，蔡易餘黃榮利爭取提名，13日晚間由三家民調公司，同步執行室內電話民調。

立委(民)蔡易餘說：「最後還是拜託所有嘉義鄉親，今晚替我守好電話，唯一支持蔡易餘。」嘉義縣議員(民)黃榮利說：「嘉義縣是一個傳統的農業縣，我黃榮利，才是真正標準的農家子弟。」民進黨由誰接棒縣長翁章梁，對決結果最快14日上午揭曉。

原始連結







更多華視新聞報導

接棒嘉義翁章梁？蔡易餘.黃榮利明年1月民調對戰

嘉縣綠營初選蔡易餘戰黃榮利 藍傳「黑馬」吳容輝出征

嘉義縣長戰！綠蔡易餘.黃榮利政見交鋒 藍提在野大聯盟

