嘉義縣YouBike 2.0及2.0E 明年1/1起全面強制加保

嘉義縣政府強制投保YouBike免費公共自行車傷害險，保障民眾騎乘權益，自115年1月1日起，在嘉義縣公共自行車租賃站點租借YouBike全車系（YouBike 2.0及YouBike 2.0E）均須完成投保公共自行車傷害險，投保後才可租借。

縣府指出，民眾透過微笑單車官方網站或官方App登入會員後即可加保公共自行車傷害險，115年1月1日起未投保者將無法租借YouBike全車系 （YouBike 2.0及YouBike 2.0E），目前已完成投保者可正常使用，不須重新投保。

民眾可到微笑單車官網會員資料中查詢是否已經成功投保，尚未投保公共自行車傷害險之民眾也請儘速完成投保，避免無法借用車輛。微笑單車公司提醒，務必在票卡上填寫確認「實際騎乘者」的個人資料，票卡實際使用者與被保險人須為同一人，萬一發生傷害需申請理賠時，才符合傷害險理賠資格。

縣府提醒，公共自行車傷害險為嘉義縣政府提供的免費保險，保障騎乘者在意外事故中發生死亡、失能或住院時，憑醫療單據等文件可向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額100萬。更多公共自行車傷害險相關資訊，請至微笑單車官方網站查詢。https://reurl.cc/EgDLpR 。



