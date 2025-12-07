嘉義縱貫線教父娶媳婦 席開200桌 百萬高空煙火秀猶如跨年
有縱貫線教父稱號的嘉義海線大老林水樹，昨晚在東石鄉娶媳婦，現場席開207桌，並施放長達逾10分鐘的煙火秀，絢爛的高空煙火、閃耀夜空，不少與會人士紛紛拿手機出來拍照錄影，還有人形容這場面根本是「提前跨年」。
林水樹在地方上人脈雄厚，目前是嘉義區漁會榮譽理事長，藍綠白政壇關係良好，之前台北市前市長郝龍斌競選黨主席期間，也專程南下東石拜會林水樹，在林水樹牽頭下，國民黨籍議員、鄉鎮市長及地方意見領袖幾乎全員到齊。不過，林水樹非國民黨員，他當時低調表示，因和郝是朋友，盡地主之宜是應該的。
據了解，林水樹的兒子早與媳婦結婚，但未對外辦婚宴，昨天剛好適逢孫子滿月，由於是雙喜臨門，林水樹決定盛大舉辦，儘管林水樹這次對外沒有放帖子，但現場賓客絡繹不絕，207桌仍座無虛席，現場地方代表、議員與各路兄弟雲集，據與會人士轉述，「排場依然相當驚人」。
林水樹在2023年嫁女兒，12月3日舉行歸寧宴，他當時大手筆豪砸千萬元、席開520桌宴客，還特別準備了長達20分鐘的煙火秀，場面堪比國慶煙火，加上現場的海鮮菜色、總鋪師的費用，傳出整場婚宴花費數百萬元。
據了解，林水樹與東石當地一名煙火商是好朋友，只要林水樹舉辦重大宴會，炫爛奪目的煙火都由該煙火商贊助，浩大的煙火聲勢，讓嘉義東石彷彿提前進入跨年倒數。
出身東石鄉龍村的林水樹，綽號水樹仔，因行事低調、待人親切，吸引不少人追隨，今年8月間，林水樹旗下「二把手」沈宏文猝逝，告別式上全省各大幫派都應邀出席，近2000人湧入會場弔唁，場面盛大。
