嘉義總圖園區設計競圖 5大建築師事務所入圍角逐木都新地標

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】「嘉義市圖書館總館園區」設計競圖自公告以來，即吸引全國建築界高度關注，共有21家國內頂尖建築團隊踴躍投標參賽。經過第一階段嚴謹的書面審查與專業評選，正式公布入圍第二階段的五家團隊，依作品投標編號順序為潘冀聯合建築師事務所、郭自強建築師事務所、九典聯合建築師事務所、吳嘉栩建築師事務所及仲觀聯合建築師事務所。

嘉義市市長黃敏惠特別向所有參與團隊表達誠摯感謝，肯定其對城市文化建設投入的熱情與專業，同時勉勵五組入圍者在第二階段全力以赴，呈現最具前瞻性與城市辨識度的設計成果。黃市長表示，嘉義市政府期望透過本次公開徵選機制，遴選出兼具國際視野與在地精神的建築團隊，成為未來推動整體籌建計畫的重要合作夥伴。

廣告 廣告

文化局局長謝育哲也指出，腹地約 3.21 公頃，斥資30.95億元的總館園區建設，將重新定義嘉義市的文化量能，成為市民共享的知識場域。未來將忠孝路346巷都市更新案、獄政博物館、檜意森活村與林鐵車庫園區等重要文化節點串聯成融合教育、文化、產業與休憩觀光的「知識經濟生活園區」，成為嘉義市「十大旗艦計畫-文化新絲路」的重要亮點。

第一階段評選重點，在於整體規劃構想與建築語彙是否能充分回應並納入嘉義「木都文化」的精神、圖書館總館的空間概念及永續建築初步構想。第二階段決選預計於明年2月辦理，屆時入圍團隊將攜帶完整圖面、模型及設計理念進行簡報，與評選委員進行深度交流，此階段將更著重建築表現手法、材料運用、永續策略與場域美學、圖書館空間等專業項目，勢必成為一場匯聚創意、技術與文化美學的精彩建築盛會。

文化局後續將安排5組入圍團隊進行進一步的現地踏查，協助團隊更深入瞭解基地的都市紋理、歷史背景與木都文化特質。期待在明年 2 月，嘉義市能迎來一座象徵城市文化再出發的嶄新地標，為市民與訪客共同開啟知識與文化的嶄新篇章。

圖說：「嘉義市圖書館總館園區」設計競圖，有5大建築師事務所入圍角逐木都新地標 。（圖：劉芳妃翻攝）