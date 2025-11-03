嘉義罕見「男相觀音佛祖」！ 曾被「削骨」當藥引治病

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義角仔寮頂安宮裡，一尊「男相觀音佛祖」是當地重要 信仰 ，日前舉辦遶境活動，吸引不少信徒膜拜，這尊男相觀音，兼具慈悲與莊嚴，廟方說多了鎮邪的效果，早期還有人「削神像」當作藥引治病，被信徒視為守護地方的重要力量。

敲鑼打鼓聲響遍大街小巷，嘉義角仔寮頂安宮，展開祈福招財平安遶境，而廟裡少見的「男相觀音佛祖」神尊出巡，是這座廟宇的特色之一，頂安宮副主委蔡建成說：「我們(觀音)有男相，男相就是這樣。」有別於其他觀音的慈悲面向，這座觀音佛祖，多了份莊嚴感，吸引不少信徒觀看膜拜，信徒說：「那個面相，比較男相，一般我們看到的都是粉面。」

座男相觀音佛祖五官威嚴，極具氣勢，專家判定，大約在明末清初時期雕刻，歷史悠久，仔細看，金身還有削骨，早期曾被民眾拿去當作藥引，頂安宮副主委蔡建成說：「手骨這邊被人削去，以前都會當藥引去治病，二三十幾年前，也有人削底座，都還有一個洞。」廟方說少見的男相觀音佛祖不只有慈悲的一面，也相較其他觀音多了鎮邪的力量，是當地的重要信仰。

頂安宮副主委蔡建成說：「祂看起來慈祥又很莊嚴，有震懾魔鬼的威嚴。」男相就是這樣慈祥莊嚴震懾魔鬼威嚴在，當地耆老說：「祂是千變萬化的，有108個面相的佛祖。」男相觀音莊嚴神態，被信徒視為守護地方的重要力量，兼具慈悲與威嚴，展現當地傳統宗教信仰的多元文化。

