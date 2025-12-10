嘉義美食｜6 間嘉義鴨肉羹推薦 在地人才知道隱藏小店

誰說嘉義美食只有火雞肉飯？身為鴨肉羹的愛好者，一碗碗焦香的鴨肉羹淋上一圈五印醋與辣粉，讓人欲罷不能，這次小編整理了6間嘉義在地人最愛的TOP6鴨肉羹，除了有觀光客第一次必吃的新港生炒鴨肉羹之外，還有好幾間各自擁有不同擁護者、當地人才知道的在地隱藏鴨肉羹店，每一間都是一開店就開始排隊，每一間都必吃！

在地人最愛TOP 6 嘉義美食鴨肉羹

新港生炒鴨肉羹

說到嘉義美食鴨肉羹推薦，第一間要介紹的一定是最有名氣的新港奉天宮生炒鴨肉羹，無論是在地人還是觀光客，說到鴨肉羹第一個想到一定是這間！一碗45元鍋氣十足帶點微甜的鴨肉羹湯，配上滿滿的鴨肉與必備筍絲，敢吃酸辣的一定要再放入一匙辣粉與五印醋，絕對是越吃越涮嘴，雖然排隊人潮很多，但因為翻桌率很快，路過千萬不要被排隊人潮嚇到，一定要吃看看！

新港鴨肉羹

地址： 嘉義縣新港鄉中山路奉天大廈17號

營業時間：07:00-18:30

民雄正港鴨肉羹

位在民雄火車站附近的正港鴨肉羹也有不少擁護者，店內用滿滿的復古黑膠唱片裝飾，炒過的鴨肉放入羹湯後帶點焦香，口味是比較偏南部的甜口，可以依照個人喜好在羹湯裡加入飯、麵、冬粉與米粉，另外不敢吃辣的人也可以嘗試他們家的辣粉，基本上只有多些香氣沒有辣味，一碗同樣也是45元，女生就能吃到超飽。

民雄正港鴨肉羹

地址：嘉義縣民雄鄉東榮路40號

營業時間：周一公休，08:30-20:00

水上鴨肉羹

只有水上在地人才會知道的市場鴨肉羹，是許多嘉義水上人從小吃到大的美食，如果是不愛甜味羹湯的人，小編推薦可以品嚐看看這間水上鴨肉羹，雖然湯頭一樣鮮甜但卻帶了點酸，辣粉據說蠻辣的要少量加，可以依照喜好加入麵或飯，另外份量也有分大中小碗，價格也很平價，相對於其他間鴨肉羹，水上鴨肉羹CP值更高。

水上鴨肉羹

地址： 嘉義縣水上鄉正義路139號

營業時間：周四公休，06:00-15:00

道家江厝店鴨肉羹

據說每個嘉義人都有自己心目中最好吃的鴨肉羹店，道家江厝店鴨肉羹也是不少嘉義游子的家鄉回憶美食，整體味道相較新港生炒鴨肉羹來說沒那麼甜，當地人最道地的吃法是點上一碗50元可以吃到洋蔥、筍絲與焦香鴨肉的羹麵，再配上一碗滷肉飯與滷蛋，早午餐來上一份這樣的set開啟一天，簡直超級完美、超級過癮！

道家江厝店鴨肉焿

地址： 嘉義縣民雄鄉62112鄰19-3號

營業時間：周日公休，09:00-18:00

台林街新港鴨肉羹

位於台林街商圈只賣中午時段的「台林街新港鴨肉羹」也是不少嘉義人心目中的第一名，每天剛開店就開始排隊，人潮雖然多但翻桌率也很快，有到台林街時千萬不要錯過這間店；台林街新港鴨肉羹是偏酸口味，而店內除了有炒過的鴨肉羹之外，另外還有更多其他選擇，像是鴨肉炒麵、滷肉飯與小編最愛的必吃鴨血糕，小編激推！

台林街新港鴨肉羹

地址：嘉義市東區台林街125號

營業時間：10:00-14:30

涓涓鴨肉羹

位在北港路和博愛路口的涓涓鴨肉羹，隱密到連Google都找不到它的資訊，真的是名符其實在地人才會知道的隱藏版小店，味道上和台林街新港鴨肉羹比較相似，都是偏酸的口味，而且也有鴨肉熱炒與鴨血糕，不過西區在地人吃過後都認為價格更平價、份量也更多，整體來說CP值更高！算是嘉義西區最好吃的鴨肉羹店，對鴨肉羹熱愛的人可以品嚐看看。

涓涓鴨肉羹

地址：嘉義市西區北港路96號

本文為 「ReadyGo」編輯團隊授權刊登，原文自此

