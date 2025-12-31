嘉義翁持霰彈槍擊斃女鄰居 二審維持14年6月判決

嘉義縣一名老翁不滿女鄰居夜間常發出噪音擾人清夢，去年8月情緒失控持霰彈槍將對方擊斃，一審遭判刑14年6月，案件上訴台南高分院今駁回判決維持原判。

台南高分院。（圖／資料畫面）

判決指出，嘉義縣余姓老翁（77歲）不滿鄰居殷姓女子（57歲）常在夜間發出噪音，導致全家人長達數月無法好好睡覺，期間余翁曾向村長反映但未獲改善，懷疑殷女故意為之引發殺機。

2024年8月19日下午3時許，余翁在2屋間防火巷持鋼珠霰彈槍，朝殷女家廚房開槍打中對方，造成殷女身上多處中彈骨折大量出血最後傷重不治，案發後余翁打電話報案自首，並於應訊時辯稱朝地面開槍，只是要嚇嚇對方而已，但相驗結果顯示子彈是從死者的上胸朝下打進體內。

一審嘉義地院國民法庭認定余男有殺人故意，今年5月依殺人及槍砲等罪判處14年6個月有期徒刑、罰金6萬2000元，案經上訴今遭台南高分院駁回，維持一審判決，全案仍可上訴。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

