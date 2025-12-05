嘉義老屋漏水嚴重 志工助老夫妻修繕

家住嘉義新港的鄭女士，照顧癌末的先生，近50年老屋因屋頂漏水、門片鏽蝕，影響生活。慈濟協助修繕，進行屋頂防水、照明更新及門片更換，改善居住品質。志工陪伴，也見證夫妻情深，今年母親節，安排先生在病榻前獻花，感謝太太，留下生前珍貴回憶。如今修繕完成，鄭女士將感恩付諸行動，積極投入環保，讓善與愛持續循環。

祝福歌聲中，帶著喜悅與感恩，慶祝鄭女士的家修繕圓緣。

「(以前漏水) 從樓上流到樓下，這邊都溼了。」

為照顧癌末的先生，近五十年老屋漏雨、門也鏽蝕，無力修繕。

屋主 鄭女士：「漏水漏得很嚴重，滴到樓下去，我都拿那臉盆，這邊一個 那邊一個 接雨水。」

慈濟志工 袁淑美：「為了照顧先生 提早退休，就沒有收入 雖然她是有退休金，可是不夠 開銷太大。」

慈濟啟動修繕，更換浴廁跟廚房門片，全面更新照明，最關鍵是屋頂防水處理。

慈濟營建處高專 陳文亮：「(屋頂)劣化的混凝土也清除，整個洩水 也幫她，稍微做了一個調整，也做了大概6層這個防水。」

新港鄉長 葉孟龍：「整理得非常乾淨，而且在慈濟的幫助下，也解決了她他們整個家裡，過去硬體會產生的一些問題。」

三間村長 蕭金修：「透過慈濟這個管道 來幫忙她他們，我覺得很感謝慈濟，感謝證嚴法師。」

志工一路陪伴，也見證夫妻深厚情感，今年母親節，安排先生獻花感恩太太，留下珍貴回憶。

慈濟志工 楊春金：「她先生七月往生，她就馬上打電話說，師姊 我那個濟助金不要了喔，給更需要的人，我們聽了 真的很感動。」

屋主 鄭女士：「很感心 很高興，真的 他們很關懷我 很照顧我。」

把感恩化為行動，鄭女士開始投入環保，用付出回應這分愛與支持。

