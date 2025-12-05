嘉義老屋漏水嚴重 志工助老夫妻修繕
家住嘉義新港的鄭女士，照顧癌末的先生，近50年老屋因屋頂漏水、門片鏽蝕，影響生活。慈濟協助修繕，進行屋頂防水、照明更新及門片更換，改善居住品質。志工陪伴，也見證夫妻情深，今年母親節，安排先生在病榻前獻花，感謝太太，留下生前珍貴回憶。如今修繕完成，鄭女士將感恩付諸行動，積極投入環保，讓善與愛持續循環。
祝福歌聲中，帶著喜悅與感恩，慶祝鄭女士的家修繕圓緣。
「(以前漏水) 從樓上流到樓下，這邊都溼了。」
為照顧癌末的先生，近五十年老屋漏雨、門也鏽蝕，無力修繕。
屋主 鄭女士：「漏水漏得很嚴重，滴到樓下去，我都拿那臉盆，這邊一個 那邊一個 接雨水。」
慈濟志工 袁淑美：「為了照顧先生 提早退休，就沒有收入 雖然她是有退休金，可是不夠 開銷太大。」
慈濟啟動修繕，更換浴廁跟廚房門片，全面更新照明，最關鍵是屋頂防水處理。
慈濟營建處高專 陳文亮：「(屋頂)劣化的混凝土也清除，整個洩水 也幫她，稍微做了一個調整，也做了大概6層這個防水。」
新港鄉長 葉孟龍：「整理得非常乾淨，而且在慈濟的幫助下，也解決了她他們整個家裡，過去硬體會產生的一些問題。」
三間村長 蕭金修：「透過慈濟這個管道 來幫忙她他們，我覺得很感謝慈濟，感謝證嚴法師。」
志工一路陪伴，也見證夫妻深厚情感，今年母親節，安排先生獻花感恩太太，留下珍貴回憶。
慈濟志工 楊春金：「她先生七月往生，她就馬上打電話說，師姊 我那個濟助金不要了喔，給更需要的人，我們聽了 真的很感動。」
屋主 鄭女士：「很感心 很高興，真的 他們很關懷我 很照顧我。」
把感恩化為行動，鄭女士開始投入環保，用付出回應這分愛與支持。
周休晴到多雲 北部.東部有雨
北區第四場歲末祝福演繹 回顧國際大事記
