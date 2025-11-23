嘉義耐斯飯店心願卡啟動 點亮400位弱勢童夢想
〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市耐斯王子大飯店與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會舉辦聖誕心願卡活動，由弱勢孩童許願，善心人士發揮愛心認領做公益，今天舉行第19屆認領啟動儀式，有孩子想要家裡沒有的電鍋，有孩子住家發生火災急需過冬暖衣，有孩子許願要書桌、平底鍋或烤箱等生活用品，400個小小的心願期待善心人士來認領，點亮孩子們的夢想與希望。
心願卡活動啟動儀式由耐斯廣場總經理鄭百三、嘉義市政府民政處長林家緯、文化局副局長林金龍、嘉義家扶中心主任沈明彥、台灣世界展望會區處長胡婉雯、奮起福企業執行長陳岱聲等參與，陪同弱勢孩童一起掛上心願卡。
鄭百三說，每年11月就陸續接獲善心人士詢問心願卡時程，今年除了冬衣、電鍋、書桌，還有孩子許願要冬被、保溫瓶、文具組、球鞋、書包等，心願卡代表孩子的夢想，期許大家能夠幫孩子圓夢，感謝集團關係企業耐斯企業、愛之味公司、第一生技公司拋磚引玉，捐贈沐浴乳、飲品等物資，以及飯店合作廠商奮起福企業、金興玩具有限公司、湯姆熊歡樂世界等共襄盛舉。
鄭百三表示，今年聖誕心願卡活動預計於12月13日舉辦贈禮儀式，認領程序可上飯店官網查詢，或電洽05-2771999轉服務中心。
更多自由時報報導
紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂
高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量
健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用
太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂
其他人也在看
無照拒檢警拔槍對峙！ 男逃逸後到案稱「心虛」
高雄市 / 綜合報導 昨(22)日晚間有民眾直擊員警在高雄路竹交流道附近，拔槍和一名自小客車駕駛對峙，沒多久車輛趁綠燈亮起，不顧其他用路人安危加速逃離，和公權力展開追逐戰，後續員警擔心用路人安危，放棄追逐，通知駕駛到案，事後經查原來24歲的孫姓男子非第一次無照上路，這回心虛拒檢讓員警掏槍，由於過程出現多項違規，畫面全都被行車紀錄器給拍下，警方也將依法偵辦。體型壯碩的員警，掏槍大聲喝令，要駕駛快下車，過程還不斷拍車門，而另一人則是從副駕處包圍，只見車內人員絲毫不理會，看到綠燈亮起，油門一踩往前衝，員警VS.孫姓男子說：「開門。」就擔心被逮住，還不顧其他用路人行車安全，換個角度再看一次，當時兩名員警看到車輛逃逸後，隨即跳上車展開追逐，但早已不見對方車尾燈，這場追逐戰就發生在高雄，昨(22)日晚間，當時員警正在執行酒駕勤務，結果白色轎車在路檢點前方大迴轉，拒檢逃逸。事後根據了解，24歲的孫姓男子，會心虛逃逸，是因為他無照駕駛，高雄湖內分局阿蓮所副所長尤經智說：「基於安全考量停止追緝，本所以依拒檢逃逸，駛出路面邊線，未依規定使用方向燈，以及2年內兩次以上無照駕駛等違規舉發在案。」拒絕警方攔查，逃往一公里外地方，還是遭攔下，雖然又讓駕駛逮到機會趁隙落跑，但最後還是被通知到案，現在除了無照外，過程中的多項違規，也全都被警方行車紀錄器給拍下，後續將一一開罰。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
中油：24日起汽柴油價格不調整 95無鉛每公升28.6元
（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣中油公司今天宣布，自明天（24日）凌晨零時起，汽、柴油價格均不調整。參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升新台幣27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中央社 ・ 2 小時前
全美對國際旅客最友善州 加州排第4
沙加緬度蜂報報導，根據旅遊業者Journeyscape，加州是全美對國際旅客最友善的州之一。該公司根據遊客量、快樂度與網...世界日報World Journal ・ 52 分鐘前
北高雄家扶服務上山下海 獅友捐專車載物資送愛
北高雄家扶中心服務範圍上山下海，載運物資前往偏鄉地區路途遙遠、路況不佳，國際獅子會300E-2區捐贈1部「獅建號」專車，供北高雄家扶人員將社會愛心傳遞給弱勢家庭。北高雄家扶主任吳瑞華表示，中心深耕原高縣27個鄉鎮已38年，守護無數弱勢家庭度過生命的困境，逾1萬4000名兒少成長自立，秉持著「哪裡有需自由時報 ・ 1 小時前
《半導體》威剛獲8項台灣精品獎 領先業界
【時報記者葉時安台北報導】「產業奧斯卡」之稱的台灣精品獎已正式揭曉名單，記憶體品牌廠ADATA威剛(3260)今年度再創佳績，共榮獲8項大獎成為記憶體產業本屆獲獎數最多的品牌。威剛分別在電競產品獲獎4項、消費性外接式固態硬碟獲3項、工業級軟硬體整合方案獲1項，突顯出集團在產品規畫、軟硬體整合、設計實力和品牌精神傳遞上的領先，也引領集團邁向AI黃金世代。 甫榮獲2026 CES Best of Innovation大獎的XPG NOVAKEY RGB DDR5電競記憶體(Project INFINITY)，憑藉「無限鏡」散熱片設計，打造無限延伸的時光隧道視覺效果，為玩家開創新「視」界。效能可達8000MT/s，單條最高32GB；同時，採用50%再生鋁和85% PCR材質打造，展現永續與創新的品牌精神。 XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5電競記憶體搭載關鍵元件CKD(Clock Driver)，專為高效能運算需求而生，能在AI訓練與推理的高強度負載下，提供穩定可靠的強大支援，搭配Z890主板，更能將速度推升至9200MT/s起跳，具備單條24GB大容量。 XPG STAR時報資訊 ・ 1 小時前
超催淚！曾敬驊奪男配「想帶父母出國」 曝幼時被稱「愛哭的」
曾敬驊以《我家的事》奪金馬男配角，激動落淚直呼要帶從未出國的父母旅遊！他在後台透露，父母忙於家中早餐店生意，有4個姊妹的他見證了父母為家計的辛勞，希望籌劃帶他們到鄰近國家放鬆。曾敬驊坦言自己小時候有個「愛哭的」外號，如今獲獎讓情緒再度潰堤。6年前曾以《返校》入圍最佳新演員，這回終於首奪金馬獎肯定，真摯情感讓人動容。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
南青出擊！ 台南號召高屏青委共創青年友善新南方
南市府啟動「南青出擊．跨域青委交流共創」系列活動，聚焦「青年創業、青年就業、青年成家、公共參與、青年培力」等議題，邀集高屏青委及各界代表對話，引領南部青年政策邁向更具創新力與實踐性的旅程。市長黃偉哲表示，青年是推動城市永續發展與地方創生的核心力量。台南市、高雄市、屏東縣等三地具有共享文化脈絡與產業基自由時報 ・ 1 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」射高7公里 成功驗證航電系統
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今（23日）6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，其推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，升空過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，代表可往姿態控制方向前進，推進國內火箭科技發展。自由時報 ・ 1 小時前
免費蔬果大放送! 排隊人龍綿延 1女疑低血糖昏倒
中部中心 / 中部綜合報導彰化市果菜市場促銷在地蔬果，發放3千份的免費蔬果，一早就吸引大批民眾來排隊，沒想到過程中，一名女子疑似出現低血糖的狀況當場昏倒，前彰化市長邱建富人就在現場，看到緊急狀況，立刻幫忙救護車，協助女子送醫。民視 ・ 1 小時前
台中康復巴士需求六都最高卻車不夠 獅子會捐車救急
台中市約13.6萬名身心障礙者，台中市復康巴士一年服務趟數約90萬次，六都最高，卻僅有285輛，比新北市近500輛、台北市約328輛，明顯不足，國際獅子會300C-1區今天捐贈中市社會局一輛康復巴士，增加服務量能，讓更多人能預約到康復巴士。自由時報 ・ 1 小時前
台中交流道旁的隱藏版美食～王田鵝肉鮮嫩多汁、骨肉分離的美味，再搭配甘甜菜頭湯，老饕都特地繞路來吃！
王田鵝肉在台中王田交流道附近，內行的饕客都會特地繞下台中交流道來品嘗王田鵝肉。王田鵝肉沒有浮誇的裝潢與噱頭的品項，靠的就是鮮嫩的鵝肉和親民的價格，深受大肚在地人和運匠大哥的喜愛。吃完鵝肉後，附近還有新金發商行古早味珍奶、品香肉包不要錯過了！周邊美食一次KO～Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 小時前
五十元早餐回不去了？ 他抱怨「漲價份量還縮水」 網嘆：現在吃早餐是奢侈
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導物價持續攀升、薪水卻沒跟著漲，現在連最日常的飲食開銷都讓不少上班族倍感壓力。近日，有網友發文表示，過去一份蛋餅...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償
扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償EBC東森新聞 ・ 2 小時前
2025里山生活市集 集結百攤創新高
林業及自然保育署台中分署，今天在台中市文心森林公園舉辦「2025里山生活市集-田裡有腳印」綠色保育15週年慶暨社區林業成果展！今年適逢「綠色保育標章」推動15週年，市集以「蔬食、減塑」為核心精神，集結百攤友善農友與保育夥伴，民眾熱烈支持兌換里山券超過新台幣20萬元，以實際行動支持「生活、生產、生態」自由時報 ・ 2 小時前
火鍋煮到焦黑！桃園高中生遭店家「帶去廚房刷鍋」 曝光後惹議
（記者張芸瑄／桃園報導）桃園龍潭一間火鍋店日前發生爭議，兩名女高中生在用餐後未關火，導致鍋內湯汁被蒸乾，鍋底遭 […]引新聞 ・ 1 小時前
區間車遭塗鴉 台鐵：報警並將求償 (圖)
台鐵一輛區間車23日上午被發現被不明人士塗鴉，台鐵報警並將向塗鴉者求償。中央社 ・ 2 小時前
「臉被摧毀」值得了！范冰冰奪金馬62影后 哽咽吐「想重新來過」
金馬獎揭曉，范冰冰以《地母》一片勇奪第62屆金馬獎最佳女主角殊榮，透過電話連線方式出席頒獎典禮。在得獎消息公布時，導演張吉安一臉驚訝，隨後上台分享與范冰冰合作的感人經歷。范冰冰在片中飾演一位馬來西亞喪夫婦女，白天務農、晚上則化身解降師為村民治病，她不計形象的演出獲得評審高度肯定，被譽為突破性表現。這次獲獎對曾經歷各種風波的范冰冰而言格外有意義，也是繼一座金馬最佳女配角獎及2016年入圍女主角後的重要肯定。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
把握好天氣！下周兩波東北季風增強 周一晚間降溫轉濕冷
[Newtalk新聞] 近日東北季風逐漸減弱，對此，氣象專家吳德榮指出，今、明兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，但下周，有兩波東北季風增強。第一波在明（24 日）晚起南下，迎風面轉濕冷，周二（25 日）白天水氣減少轉乾，26 日該冷空氣減弱；27 日又一波東北季風增強，北台灣轉濕冷，28、29 日再轉乾，各地日夜溫差大。 吳德榮指出，今晨冷空氣與昨晨類似，部分地區有輻射冷卻，截至 4:52 分本島縣市平地最低氣溫為新竹（關西鎮）13.6 度，各地區平地的最低氣溫約在 14—17 度，北部（新北石碇區）17.3 度、中部（雲林古坑鄉）14.4 度、南部（台南新化區）15.1 度、東部（花蓮壽豐鄉）14.5 度。 根據最新歐洲模式模擬顯示，今明兩天各地晴時多雲，氣溫持續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台灣氣溫下降。今日各地區氣溫為北部 17—29 度、中部 14—32 度、南部 15—32 度、東部則 15—30 度。 25 日下午起該東北季風轉乾、26 日東北季風減弱，各地轉為晴朗穩定，北台灣偏涼、中南部白新頭殼 ・ 1 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前