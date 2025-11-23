嘉義耐斯飯店心願卡啟動 點亮400位弱勢童夢想

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市耐斯王子大飯店與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會舉辦聖誕心願卡活動，由弱勢孩童許願，善心人士發揮愛心認領做公益，今天舉行第19屆認領啟動儀式，有孩子想要家裡沒有的電鍋，有孩子住家發生火災急需過冬暖衣，有孩子許願要書桌、平底鍋或烤箱等生活用品，400個小小的心願期待善心人士來認領，點亮孩子們的夢想與希望。

心願卡活動啟動儀式由耐斯廣場總經理鄭百三、嘉義市政府民政處長林家緯、文化局副局長林金龍、嘉義家扶中心主任沈明彥、台灣世界展望會區處長胡婉雯、奮起福企業執行長陳岱聲等參與，陪同弱勢孩童一起掛上心願卡。

廣告 廣告

鄭百三說，每年11月就陸續接獲善心人士詢問心願卡時程，今年除了冬衣、電鍋、書桌，還有孩子許願要冬被、保溫瓶、文具組、球鞋、書包等，心願卡代表孩子的夢想，期許大家能夠幫孩子圓夢，感謝集團關係企業耐斯企業、愛之味公司、第一生技公司拋磚引玉，捐贈沐浴乳、飲品等物資，以及飯店合作廠商奮起福企業、金興玩具有限公司、湯姆熊歡樂世界等共襄盛舉。

鄭百三表示，今年聖誕心願卡活動預計於12月13日舉辦贈禮儀式，認領程序可上飯店官網查詢，或電洽05-2771999轉服務中心。

【看原文連結】

更多自由時報報導

紐西蘭網友稱搬到台灣是「人生最糟糕決定」 網一看職業秒懂

高雄四大場館昨同步開唱 高捷近35萬人次創今年最高運量

健康網》郭台銘、秦祥林白了頭 食藥署：染髮劑需慎用

太愛台灣機車！「這國」掃貨2.4億暴增29倍好狂

