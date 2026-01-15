嘉義聖馬爾定醫院發現空腹檢查胃仍大量積食 原來是打瘦瘦針
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】近年來俗稱「瘦瘦針」的減重針劑相當流行，不少民眾靠著施打 GLP-1 類藥物成功控制體重與血糖。嘉義聖馬爾定醫院醫師提醒，這類藥物雖有明確療效，卻並非毫無風險，特別是在接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，若未事前告知與妥善評估，恐增加嚴重併發症的發生機率。
嘉義聖馬爾定醫院近日在臨床照護中，就接連遇到三名病人，明明已照規定空腹超過 10 小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物，有人甚至食物堆積到幽門口，差點造成阻塞。所幸麻醉科醫師在術前詳細詢問病史，得知病人有施打「瘦瘦針」，即時提高警覺並調整處置，才避免嗆食意外發生。
▲嘉義聖馬爾定醫院，胃鏡檢查時卻發現，空腹檢查胃仍大量積食，原來是打瘦瘦針。
聖馬爾定醫院內科部主任羅清池表示，GLP-1 類藥物的作用原理之一，就是刻意讓胃排空變慢，延長飽足感，讓人吃得少、比較不容易餓，這也是它能幫助減重的關鍵。但正因如此，即使病人已經長時間未進食，胃裡仍可能「還沒清空」。對於使用 GLP-1 類藥物的病人而言，單純以禁食時間作為評估標準，可能不足以反映實際胃部狀態，必須被視為麻醉風險評估中的特殊族群。
羅清池指出，當病人進入全身或深度鎮靜麻醉後，人體原本用來保護呼吸道的吞嚥與咳嗽反射會暫時消失，如果胃內食物逆流，極有可能嗆入氣管，嚴重時會引發吸入性肺炎，此類肺部感染不僅增加住院天數，嚴重時甚至可能危及生命，對高齡或慢性病患者尤其危險。故這類風險在使用瘦瘦針的族群中，特別需要注意。
醫師也呼籲，瘦瘦針並非不能使用，而是必須「用得安全、說得清楚」。不論是手術、內視鏡檢查，或任何需要麻醉的醫療處置，務必在術前主動告知醫師與麻醉團隊用藥史，讓醫療團隊完整評估，才能避免風險，確保處置過程的安全，千萬不要以為只是「減肥針」，就不算重要用藥資訊而輕忽。（圖：劉芳妃翻攝）
