嘉義聖馬醫院愛與專業的奇蹟守護 12年兩次救回同一位羊水栓塞母

▲林女士相隔12年都在聖馬爾定醫院生產時突發「羊水栓塞」，是同一團隊將之從鬼門關前救回，院方特贈蛋糕祝其重生。

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】一名產婦林女士十二年前在聖馬爾定醫院生產時突發「羊水栓塞」，一度命懸一線；今年十月，林女士的第二個孩子也想由聖馬接生，沒想到生產過程中竟又發生同樣的情況。感人的是，當年守護她的醫療團隊仍堅守在第一線，經通力合作搶救下再次展現奇蹟，院方特別舉辦「感恩重生 慶賀新生」活動，慶祝她與寶寶都平安健康。

林女士於十二年前第一次生產時，術後突發羊水栓塞，導致心跳停止、血壓測不到。當時院內婦產科李凱恩醫師與麻醉科儲寧瑋醫師立刻展開急救，並整合心臟內科、加護病房等多科團隊全力搶救，最終讓她從鬼門關前被拉回。康復後的她一直銘記醫療團隊的救命之恩，今年懷上第二胎時，仍選擇回到聖馬爾定醫院待產。

▲林女士的先生和父母感謝醫療團隊的救命之恩。

沒想到這次第二胎生產時，在娩出寶寶後，產婦突然失去意識、血壓測不到，全場氣氛一度緊張。醫師立即判斷是羊水栓塞再度發作，醫療團隊第一時間啟動緊急應變機制，展開高品質CPR與多項急救處置，歷經四個多小時全力搶救，最終讓產婦恢復心跳與呼吸。經加護病房密切治療與照顧下，後續也穩定恢復。

令人動容的是，這兩次生死交關的時刻，都是由同一組核心醫療團隊即時判斷、冷靜應變。婦產科李凱恩醫師表示，羊水栓塞是一種極為罕見的產科急症，發生率約為每兩萬分之一至五萬分之一，由於幾乎無法預測，發生時往往在幾秒內就可能導致心肺衰竭，因此團隊的反應速度與默契至關重要。這次能再一次成功救回，靠的就是整體團隊的協作和完善的急救訓練。

麻醉科儲寧瑋主任也指出，當得知患者正是十二年前曾照護過的產婦時，他毫不遲疑立即加入團隊搶救，和陽明醫學系同學李凱恩醫師並肩作戰。「關鍵時刻唯有團隊反應快、溝通順，才能在黃金時間內挽回生命。」儲主任也打趣表示，自己和李醫師從同學到同事，現在還是鄰居，超過四十年的交情，讓彼此的默契更加深厚。

▲陳美惠院長（右2）特別準備大蛋糕及可愛二寶相片贈與林女士的先生，以此紀念這段珍貴的生命歷程。。

聖馬爾定醫院陳美惠院長表示，感謝天主，能夠兩度守護同一位母親、見證生命的奇蹟，是醫療團隊最深的感動與榮耀，並肯定團隊同仁在壓力下展現的專業與品質。陳美惠院長也特別準備大蛋糕及可愛二寶相片贈與林女士，以此紀念這段珍貴的生命歷程。

陳美惠院長也強調，醫療安全是該院永續經營的核心價值，更是對生命最基本的尊重。院方也將秉持「Tender Loving Care」的精神，持續精進醫療品質與照護流程，打造安全、可靠又充滿人性關懷的就醫環境，讓每一位患者都能在愛與專業中獲得最安心的醫療照護。（照片：記者劉芳妃攝）