「嘉義能 台中為何不能？」 中市議員要求市府再評估普發現金

《圖說》市議員陳俞融（右三）等人要求市府立即盤點財政，評估普發現金可行方案。

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市議會11日三讀會，市議員陳俞融臨時動議提案指出，嘉義市人口僅約26萬，卻能「還稅於民」，反觀台中是全國第二大城，明年度總預算史上最高，「嘉義能，為何台中不能？」要求市府立即盤點財政，評估普發現金可行方案，若可行應盡速提出追加減預算案送交議會。議長張清照裁示送市府研究辦理。

陳俞融指出，嘉義市政府日前正式通過提案，不排擠公共建設，宣布加碼普發市民每人6000元，反觀號稱全國第二大城的台中市，面對中央政府普發1萬元德政，盧市府至今卻靜悄悄，難道要讓台中市民看著嘉義市民的幸福，感到相對剝奪感嗎？

陳俞融提到，嘉義市人口僅約26萬，卻能「還稅於民」，台中市剛通過明年度總預算2382億，創下史上新高，台中市擁有比嘉義市更充裕的財政、更龐大的稅收，她反問市長盧秀燕，「嘉義能，為何台中不能？」且過去嘉義普發2000元成功帶動營利事業銷售額成長9.56％，證明直接發放現金，比市府舉行的抽獎、購物節活動更能幫助到基層市民與在地攤商。

陳淑華批，盧秀燕一直自誇台中市財政很好，嘉義市都要普發6000元，請盧市長把購物節的錢省下來普發現金。陳雅惠、謝家宜、蕭隆澤、張芬郁表示，與其砸大錢辦購物節做包裝，不如學嘉義市一樣，把資源真正回饋給每位市民。

中市府表示，目前市府財政並無可支應普發現金餘裕，未來如財政狀況改善、年度收支出現盈餘，在財政穩健前提下，將樂意評估普發現金，但必須視年度財政狀況而定。