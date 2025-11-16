嘉義自小客車失控撞路邊 驚見後座19歲女「滿臉血」
嘉義市今（16）日清晨5時27分許發生一起車禍，一輛載有3人的自小客車行經興業西路時，不明原因撞上路邊停放車輛，整台車打橫停在路中央，車頭嚴重毀損，其中1名19歲女子「滿臉鮮血」，傷勢較重，被送往嘉義基督教醫院治療。詳細事故原因仍待調查。
嘉義市消防局第一大隊湖內分隊在今日清晨接獲通報，派遣分隊91車出勤，現場為一部自小客車擦撞路邊停車車輛，導致該部自小客車橫向停於路中，1名19歲的女性傷者滿臉是血、坐在自小客車後座等待救援，她意識清楚地表示頭部疼痛且流很多血，另有右膝擦傷等傷勢，救護人員進行初步治療後，將女子送往嘉義基督教醫院進行進一步診療，後續交由轄區警方處理。
嘉義市政府消防局呼籲，民眾駕駛交通工具時，應注意左右來車並遵守交通號誌，保持適當安全距離，養成「防禦駕駛」觀念，並在日常生活中實踐「安全駕駛」習慣，才能有效避免交通事故，保障生命與財產安全，夜間開車時如視線不佳且前方無其他車輛時，可適時開啟遠燈增加夜間視野，「平安才是通往回家的唯一道路。」
