嘉義舊興中派出所華麗轉身「西門交誼創新所」啟用 老城新生再創嘉義里程碑

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府推動舊城區再生計畫再創里程碑，坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處的舊興中派出所，為古諸羅城西門歷史位置，亦是嘉義商業文化重要起源點，正式轉型為「西門交誼創新所」，嘉義市長黃敏惠今（7）日率領市府團隊出席啟用記者會，基地以「文化 × 新創 × 數位」為核心主軸，導入青年創業進駐機制與數位游牧工作模式，期望打造嘉義市成為青年創業及個人遠距工作者的首選城市，為舊城區引入青年與創意能量帶動產業提升，象徵嘉義市推動舊城區再生與青年創業政策的重要里程碑。

黃敏惠市長表示，嘉義市擁有深厚的歷史與文化底蘊，市府團隊透過設計、美學與生活的融合，凝聚眾人的力量，讓城市逐步改變與再生。「舊城創新生」正是這樣的願景下誕生的十大旗艦計畫。西門交誼創新所位於嘉義古城的西門區，原是三百多年前舊城門的所在地，蘊含豐富的歷史與文化。曾經繁華的商業街區，在市府、警察局與在地團隊的攜手合作下，終於再次活化重生。

黃敏惠市長進一步表示，西門交誼創新所保留建築歷史外觀與紅磚立面，並融入現代共享空間及展覽設施，呈現歷史與創新交會的精神，不僅是一棟建築的再造，更是舊城文化與產業轉型的開端，基地未來將持續導入創業輔導資源，讓嘉義市成為「最適合創業的文化之都」，落實永續城市的目標。

建設處長呂獎慧表示，「西門交誼創新所」自114年10月15日起開放青創團隊申請進駐就馬上有許多青創團隊洽詢及遞交申請書，基地提供4坪及6坪獨立辦公空間共3間，青創團隊進駐免收租金，只需提出「嘉義市二通商圈發展計畫書」，透過實際行動與周邊商圈、在地店家合作，進駐期間將透過考核制度，確保青創團隊與在地連結的成果，希望正式啟用的這個青創基地，能成為創青團隊最好的支持系統。

建設處也特別感謝嘉義在地的白水設計李金源帶領的團隊、翔宏營造以及IKEA企業合作夥伴用心規劃辦公空間，讓「西門交誼創新所」成為兼具創意、活力與實用性的青年創業基地，讓青年共同成長、激發創意、追求夢想。這座結合數位遊牧與創新創業精神的基地，不僅為嘉義青年開創嶄新的發展契機，更象徵著嘉義老城的新生與蛻變。

西門交誼創新所空間：

一樓 | 策展與公共交流空間：提供展覽、活動發布、新創成果展示。

二樓 | 大型會議與工作坊使用空間：提供大型會議空間，激發創意與靈感。

三樓 |青創團隊辦公室與共享空間：青創團隊辦公室以優惠條件提供優質青創團隊進駐，成為孵化創意新基地；共享空間提供國、內外數位自由工作者短期申請使用。

圖：坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處的舊興中派出所，為古諸羅城西門歷史位置，亦是嘉義商業文化重要起源點，正式轉型為「西門交誼創新所」，嘉義市長黃敏惠今（7）日率領市府團隊出席啟用記者會。（記者吳瑞興翻攝）