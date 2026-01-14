嘉義茂谷柑果園「下雪」？ 大林鎮長解惑：幫茂谷柑防曬啦

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮茂谷柑皮薄多汁，許多民眾選購作為農曆春節禮品，近日正值採收期，茂谷柑果園出現一片雪白，宛如下雪的場景，大林鎮長許有疆拍影片說明，那不是農藥、也不下雪，是農民幫茂谷柑擦的「防曬乳」(碳酸鈣粉，俗稱石灰粉)，成為茂谷柑果園特殊景象。

許有疆昨在臉書以「大林茂谷柑紅了，果園裡竟然「下雪」了？」主題貼文，他說，現在正是大林茂谷柑成熟採收的季節，影片中果園一片雪白，是不是以為大林下雪了？還是擔心是不是噴了農藥？其實都不是，而是農民為了幫果實防曬，為果實穿上天然的石灰防曬衣，只要把這層「防曬乳」洗乾淨，就會露非常漂亮又飽滿的果實！

許有疆表示，大林的茂谷柑，品質非常棒，加上許多青年農友用心栽培，種出來的品質絕對掛保證，歡迎大家訂購茂谷柑做為春節送禮禮品。

大林楊姓果農說，茂谷柑正值採收期，果農會以高壓噴粉機或手工擦拭等方式，在果實外表噴灑一層石灰粉「防曬」，一般使用高壓噴粉機噴粉，就會將果實連同葉子噴的一片雪白，宛如下雪，手工擦拭就只會擦拭在果實上。

楊姓果農說，為茂谷柑「擦粉」主要用於防曬、避免裂果，另一方面也能防止蜜蜂等昆蟲叮咬、影響果實品質；茂谷柑採收後，就會透過洗果機刷洗果實外表，接著依照果實大小進行選果分類，消費者購買時，已是清洗過、表皮光滑又圓潤的茂谷柑。

