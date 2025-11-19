嘉義茶山、曾文水庫二日遊 走訪原鄉文化與山水美景

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】嘉義縣文化觀光局為推廣原鄉文化旅遊，推出以鄒族文化、生態體驗與在地飲食為核心的「茶山部落—大埔曾文水庫二日遊」行程，串聯阿里山區茶山部落與大埔曾文水庫，邀請旅人感受嘉義山林之美與深厚的人文底蘊。

大埔曾文水庫坐遊艇賞湖光山色。(圖／嘉縣府提供)

文觀局表示，位於阿里山的「茶山部落生活文化園區」是推動鄒族文化觀光的重要據點，園區以文化傳承為核心，設計多項互動體驗活動，包括傳統團康舞、搗麻糬、射箭、吹月桃鳥笛、甩風笛等，讓遊客以遊戲方式走入鄒族生活與文化精神。園區內的「珈雅瑪部落廚房」以在地食材入菜，展現鄒族飲食風味，並提供月桃編織、香氛蠟燭等手作課程，讓旅人能親手創作專屬文化紀念品，感受部落工藝的細膩與溫度。

廣告 廣告

品嚐在地鄒族美食 。(圖／嘉縣府提供)

第二天行程前往大埔曾文水庫，這座全台最大水庫於 11 月 11 日獲交通部觀光署「十大觀光亮點獎」及「最佳人氣獎」，壯麗湖光山色與豐富生態成為遊客喜愛的特色景觀。旅人可搭乘「曾文水庫觀光遊艇」，沿途欣賞山豬島、釣魚平台與老鷹叼食秀等自然奇景，並造訪觀景樓、湖濱公園、情人公園、同心橋等知名景點。

彩繪提琴時鐘DIY。(圖／嘉縣府提供)

大埔地區也具有深厚的木藝特色。「漂流木小提琴村」及「色咪咪漂流木工作室」展示獨特的漂流木創作，遊客可在和平社區參加「彩繪提琴時鐘」DIY，或在漂流木工作室體驗吊飾手作，親自感受藝術與土地故事的結合。

旅人放鬆身心的「歐都納山野渡假村」。(圖／嘉縣府提供)

若想放慢步調，「歐都納山野渡假村」提供被群山圍繞的住宿環境，是旅人放鬆身心的絕佳選擇。行程中不能錯過當地名菜「大埔砂鍋魚頭」，以新鮮魚頭、芋頭與魚丸等食材熬煮，湯頭濃郁鮮甜，被旅客譽為「白飯殺手」。

大埔砂鍋魚頭。(圖／嘉縣府提供)

文觀局誠摯邀請全國旅人走進嘉義，吃在地、玩在地，親身體驗原鄉文化、生態風景與在地生活的魅力。更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入 Line@（@chiayitravel）查詢。