嘉義華泰名品城明年動土！引進230櫃位 最快2028年開張

華泰名品城2024年宣布插旗嘉義，第一期預計2028年營運，董事長梁曙凡今（21日）分享最新動向，表示嘉義店明年1月開始動土，明年下半年也會著手招商，預期引進220至230櫃位，商場將採兩至三層樓形式建造，並有騎樓及水霧降溫系統等，抵禦南部高溫天氣。

梁曙凡指出，因嘉義華泰名品城僅10公頃面積，因此品牌數比桃園少一些，不過風格會相當不同，「會更有趣」，因為裡頭有多功能演藝中心，未來也規畫作為紙風車培訓老師的場域，內部亦會設計多個漂亮模型等。

據悉，華泰名品城嘉義店位於高鐵嘉義站特定區產業專用區，距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅需5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程，交通相當便利；本案場共分為三期開發，預計全案2032年完工，第一期開發量約可達3萬3000平方公尺且預計2028年營運，延續桃園店露天概念，將以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心，結合零售、餐飲、休閒娛樂，並設置展演空間，以吸引海內外旅客造訪。

華泰名品城今年也迎來10周年，執行長陳炯福說，很開心看著自己的小孩長大，對於景氣預估不至於太悲觀，因為新的客源持續進來，尤其東南亞旅客消費力佳，觀察下來，退稅比例依舊維持10％到15％。他也笑說，希望業績快點double成長，嘉義店完工營運後，有機會助攻目標早日達成。

