嘉義落實下水道建設 舒適宜居永續環境

記者黃音文／嘉義報導

嘉義市政府積極推動污水下水道建設，落實雨污水分流、減少病媒傳播。今(21)日於北香湖公園辦理污水系統第一期第8、9標工程竣工典禮，代表嘉義市污水系統第一期工程完工，黃敏惠市長與內政部董建宏政務次長、嘉義市議長陳姿妏及各級民意代表共同出席見證此歷史性的一刻，並於典禮中頒發獎牌感謝嘉義市污水一期建設有功廠商。

黃敏惠表示，污水下水道工程是城市裡看不見的隱形建設，卻是文明城市之重要指標，感謝中央及內政部的支持與指導，特別感謝董建宏政務次長對嘉義市建設的支持，以及議會、立委與各里長協助推動。市府團隊在第一期建設計畫克服諸多挑戰，期程104到113年，總經費計43.69億，雖曾面臨部分住戶接受度不高的挑戰，但在市府團隊積極努力下，成功完成11標案的污水下水道工程建設，已完成15,922戶用戶接管，並自110年至113年連續四年榮獲內政部國土管理署全國污水下水道建設計畫考核評鑑第三組第1名與普及率年增率全國第一佳績。

黃敏惠也特別分享嘉義市第一期工程全面完工後為城市帶來的改變，不僅西區鐵路沿線一帶已明顯感受到環境改善與生活品質提升的成果，更為後續建設奠定良好基礎；目前第二期工程已正式啟動，市府將持續加快腳步、提前推進進度，期盼市民朋友持續支持與配合，攜手打造更舒適、宜居、永續的嘉義市。

董建宏政務次長表示，回顧十多年前擔任嘉義市景觀總顧問，親眼見證嘉義市在黃敏惠市長帶領下的蛻變與進步，從過去到現在，城市樣貌與基礎建設都有顯著提升，令人印象深刻。董建宏政次指出，嘉義市不僅重視看得見的公共建設，更積極推動對民生影響深遠、卻較不易被看見的基礎工程，展現市府務實治理的成果；這些改變能夠落實，除了市府團隊的努力，也有賴里長與市民的支持與配合，讓嘉義市一步步累積成果，持續朝向更宜居、更進步的城市邁進。

嘉義市污水系統第一期-分支網及用戶接管第8、9標工程」竣工典禮， 黃敏惠：城市欸靠山抵嘉。(圖/嘉義市政府提供)