嘉義螢火蟲季來了！賞螢景點推薦、順遊周邊景點、賞螢須知一次看
嘉義縣令人最期待的螢火蟲季來了！每年4月至6月是賞螢火蟲最旺盛的季節，在山區幾乎隨處可見螢火蟲在黑夜中飛舞。嘉義縣有許多賞螢秘境，包括螢河鐵道秘境、賞螢步道及地上螢河奇景，一起來嘉義欣賞獨特的螢光美景，感受春季限定的生態奇蹟！
（★小提醒：自然景觀可能因天候或不可抗力因素而有所變化，實際請依現場為主）
嘉義賞螢景點推薦
螢火蟲俗稱「火金姑」，全球有2000多種，台灣約有60多種，最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢等，而嘉義縣則是擁有最多螢火蟲品種的地方，在阿里山上就有40多種，占比超過一半，可說是全台賞螢之冠！
1.遇見彩虹生態村（原若蘭山莊螢火蟲保育區）：嘉義縣梅山鄉瑞里村10-1號
2.瑞里野薑花溪步道：步道周圍，靠近166縣道81.5K
3.梨園寮車站：車站隧道周圍，以螢河鐵道聞名
4.來吉部落/百合廣場：靠近阿里山鄉來吉村4鄰112號附6
5.里佳部落：賞楓步道
6.茶山部落：屯阿巴娜步道
7.樂野部落：迷糊步道，台18線往阿里山方向約66.5K處
8.圓潭生態園區：靠近166縣道71.5K
9.交力坪車站：鐵軌四周
10.水社寮車站：鐵軌四周
11.奮起湖車站：鐵軌四周
12.光華賞螢步道：靠近159甲縣道39.9K
嘉義賞螢特色風景
嘉義賞螢有很多獨嘉特色，首先是「螢河鐵道」美景，嘉義最獨特的森林鐵道，搭配點點的螢光形成絕佳夢幻美景，可以在交力坪、水社寮、梨園寮等車站欣賞到螢河鐵道美景！另外就是「全齡友善賞螢步道」，位於竹崎鄉的圓潭生態園區有最友善的賞螢步道，設置無障礙的步道，非常適合全家大小一起來體驗賞螢樂趣！還有「生態無汙染」，螢火蟲生長的環境必須是純淨且無污染，來到阿里山的來吉部落、樂野部落、里佳部落及茶山部落，可欣賞到滿地飛舞的螢火蟲地毯奇景，看過一次就會永生難忘！
順遊嘉義周邊景點
嘉義的自然生態非常豐富，即便紫藤花季落幕，瑞里的山林景觀依舊壯闊，漫步在台版「嵐山竹林小徑」，兩旁竹林整齊高聳，彷彿置身武打電影場景，若想挑戰自我，可深入「青年嶺步道」，抵達如蜂窩般的巨大石壁，感受燕子崖與千年蝙蝠洞的震撼。另外，還能登上最高點海拔1,311公尺的「1314觀景台」，俯瞰雲海與翠綠茶園景觀，除了欣賞美景，有時間也可造訪「青葉山莊」，品嚐由咖啡大師葉世遠親手製作的高山精品咖啡。
此外，竹崎鄉的花旗木目前正盛開，5月7日前是最佳的賞花期，也推薦白天到竹崎賞粉紅花旗木，夜宿當地民宿還可跟著民宿主人一起去賞螢，隔天起床後，再到山林步道享受森林浴。
賞螢須知小提醒
1.著長袖衣服與長褲，以避免蚊蟲叮咬。
2.穿著雨鞋或布鞋，防止被蛇咬傷。
3.請勿噴灑防蚊液及香水。
4.打草驚蛇，切勿大聲喧嘩容易對螢火蟲產生驚擾。
5.勿在大雨、地震後上山賞螢，以免土石崩落產生危險。
6.手電筒應包覆紅色玻璃紙，並勿以手電筒直接照射螢火蟲
7.尊重生命，不任意捕捉或帶回，讓牠們能繼續繁衍下一代。
👉 延伸閱讀：全台螢火蟲季登場 北中南東18處賞螢景點、賞螢活動、報名方式、交通資訊一次看！
資料來源：嘉義縣政府
資料整理：Vinge
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