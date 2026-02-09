嘉義衛生局馬年春聯印成「House」 網友神解「花生」好事發生

下星期就是農曆新年，由於正值輪到馬年，市面上也有不少有關於馬年祝賀春聯。嘉義市知名冰品店「小紅帽義式冰淇淋」分享，近日收到嘉義市衛生局發的馬年賀歲春聯，有網友眼尖發現，馬年的英文「Horse」竟然變成了「House」（房子）。不料這場疑似拼字錯誤的意外，結果卻演變成一場創意滿滿的諧音大戰，該春聯原本限量50份，身價瞬間翻倍。

嘉義市衛生局馬年春聯誤寫「House」 ，意外引爆熱潮。（圖／小紅帽冰淇淋專賣店 Gelato Girl臉書粉專授權提供）

「小紅帽義式冰淇淋」闆娘今（9）日在臉書發文提到，估計衛生局也想不到，小紅帽的客人們對這張春聯，竟然這麼有興趣！自己一直收到私訊說：「老闆娘，妳的春聯印錯了啦！Horse打成House了！」當初自己拿到時第一時間也以為是英文打錯了，怎麼把「馬」印成「房子」了？後來想想，這應該是諧音梗，House 就是「花生」，也就是「好事發生」吧！她其實還跟客人討論，其實如果用 Horse 也蠻不錯的，因為唸起來像台語的「好事（Ho-Su）」。

廣告 廣告

嘉義市衛生局馬年春聯誤寫「House」 ，意外引爆熱潮。（圖／小紅帽冰淇淋專賣店 Gelato Girl臉書粉專授權提供）

究竟真相是什麼？老闆娘坦言自己也不知道，沒想到大家這麼認真在看。重點來了！這份春聯不是小紅帽自己做的啦～這是嘉義市衛生局特別製作的。必須要是嘉義市「三金得獎」的店家——也就是拿到過金質獎、金麥方獎、金搖獎的優質店家，才會拿得到這份春聯。

闆娘還透露，那時候衛生局問她：「2/13 才開店，會不會發不完？」自己心裡還在想說，不就是春聯嗎？是多少份會發不完？結果，看大家私訊這麼踴躍，自己現在開始擔心：「天啊，這50份真的夠發嗎？」

嘉義市衛生局馬年春聯誤寫「House」 ，意外引爆熱潮。（圖／小紅帽冰淇淋專賣店 Gelato Girl臉書粉專授權提供）

該份春聯照片一出，不少網友紛紛在底下留言回應，「好可愛喔，想要」、「可以留給我一份嗎？」、「可是我2月13日有事沒辦法過去領怎麼辦？」

延伸閱讀

葉元之批民進黨雙標嚴重 「龍來討喜」被罵「七喜春來」沒事

于北辰曾批張善政春聯不吉利 粉專今拿賴「七喜春來」打臉

女力是願意蹲更低、聽更細 楊瓊瓔：真正的傾聽是要聽大家想說的